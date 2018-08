Incendio en campo: "No representa peligro para el Túnel"

Video: Incendio de gran magnitud en un campo cerca del Túnel Subfluvial

que circulaban por la ruta 168., llevó tranquilidad a los usuarios del ente fluvial, ya que si bien el fuego se desarrollaba "a 300 metros de lo que es el túnel" no representa ningún peligro porque "hay una acequia que ha quedado de por medio, por lo que no representa ningún problema para el túnel. Además hay viento sur, difícilmente cambie"., se trató de"Le comunicamos al dueño del campo, para que tome riendas de la situación. Además él tiene animales en ese campo", apuntó Martínez.además que laPor otra parte, al usuario del túnel le manifestó: "Verán una columna de humo, pero no representa ningún peligro"."Los empleados del Túnel tendrán tener algún resguardo y mayor precaución porque, producto del fuego hay movimiento de animales, arañas, insectos, pero por lo demás, no hay peligro", aseguró.Detalló queMartínez contó que hace "unos siete días", se preocuparon por otro incendio que se registró en esa zona, y por las características del siniestro "ordene llamar a los bomberos, ya que el viento era norte. Podía llegar a las instalaciones del túnel. Pero en esta oportunidad, es sur no representa ningún peligro para el ente, además se ha achicado ya".Además,