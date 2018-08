Varisco: "Estamos muy orgullosos de toda la obra pública que desplegamos"

Política Varisco recorrió obras de reconstrucción de Avenida Ramírez

"Estamos muy orgullosos de toda la obra pública que estamos desplegando en la ciudad. Hay cuatro rubros que se ven mucho: La extensión de la red de agua, las colectoras cloacales, la iluminación y el plan vial que entre repavimentación, compactación de calles de tierra, bacheo y nuevas obras llegaremos a 3.000 cuadras", dijoel intendente, Sergio Varisco. Y adelantó que "por el pavimento especial que llevará, avenida Ramírez quedará azul".El presidente municipal anunció la adjudicación del reciclado y puesta en valor y funcionamiento de 17 estaciones de bombeo de cloacas, lo que demandará una inversión de $45.675.308."Es una obra que no se ha hecho nunca en la historia del municipio. Quizás no se vea mucho, pero hay que asumir el rol de estadista, de construir para el futuro. No tiene impacto desde lo visual. Para el ciudadano significa que si la estación elevadora de líquidos cloacales no funciona, los mismos luego van por la calle o por un conducto a contaminar el arroyo", describió Varisco.Significará, incluso, que "todas las estaciones de bombeo se puedan manejar desde una sala de monitoreo".En ese marco, insistió: "Estas son obras de las que ningún intendente hace porque no se ve. Total si se rompe una bomba en un barrio, con un conducto tiramos al arroyo. Con esto van a quedar a nuevo estas 17 estaciones elevadoras de líquidos cloacales". Las tareas demandarán alrededor de un año."Es un año de muchas realizaciones, porque hemos manejado con austeridad el municipio", cerró Varisco.