Fátima Heinze: "Ya es ley la donación de órganos, sigamos tomando conciencia"

Sobre la Ley Justina

La joven estuvo internada en la Fundación Favaloro de Buenos Aires, debido a una obstrucción intestinal que sufrió hace algunos días, aunque ya fue dada de alta. "Es uno en mil casos, debido a la medicación. Fui de urgencia a Fundación Favaloro, donde me asistieron, `me recauchutaron` otra vez y me devolvieron a casa", afirmó la joven que recibió un trasplante bipulmonar.y es reconocida por su labor solidaria en laEn el mismo sentido contó: "Ya estamos todos volviendo a la rutina. Estoy muy agradecida a los médicos de Fundación Favaloro, a la clínica que me asistió en Paraná, y también, todos los mensajes de apoyo y cariño durante los días en que estuve internada"."Gracias Dios esto no tuvo nada que ver con el trasplante y no afectó a los pulmones, que están perfectos", aseveró.Debemos seguir hablando del tema, teniendo en cuenta que a veces nos cuesta ponernos en los zapatos del que espera un trasplante y sus familias, se nos hace difícil hablar del tema", puso relevancia."Hay muchos que siguen esperando su oportunidad", opinó.