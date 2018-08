Camión con acoplado embistió un auto cuando dobló: Dijo que no observó el guiño

Un accidente ocurrió esta tarde en la intersección de calles Brown y Soler de la ciudad de Paraná, mientras un camión con acoplado y un Chevrolet Corsa, esperaban la luz verde del semáforo.El camión intentó doblar desde Soler hacia la derecha por Brown y chocó al auto que comenzó a marchar a la par, cuando le dio la luz verde del semáforo.Según manifestó la conductora del auto a Elonce, "el camión ya estaba parado a la izquierda, así que me ubiqué a la derecha para seguir por la calle", dijo y agregó que "el guiño nunca lo vimos porque yo venía con una amiga y apenas arrancamos, vemos que el primer acoplado comienza a girar a la derecha y entonces doblé todo lo que pude para que no me choque", dijo la mujer."Nunca nos percatamos de que el camión iba a doblar e iba tomar semejante giro estando a la izquierda, pero después vimos que no lo tenía puesto, aparentemente. Filmamos y el guiño no estaba encendido", estimó la conductora que dialogó con Elonce y agregó que "lo más terrible, fue que creímos que nos aplastaba el camión", señaló la mujer.Por otra parte, la conductora del auto que registró los daños, sostuvo que "un camión de semejante magnitud no puede circular por esta zona", se quejó y agregó que "podría haber ocurrido algo peor", afirmó.