La nueva regulación de los moteles en Paraná será tratada esta semana por el HCD

Paraná Proponen que permitan el ingreso de personas del mismo sexo a moteles de Paraná

Este lunes sesionará el Concejo Deliberante de Paraná, a partir de las 9.30 y en la instancia, entre otras iniciativas, ingresará una propuesta para, es decir de los moteles, los telos según la definición de la enciclopedia de la calle. En Paraná, estos establecimientos dan pelea para sobrevivir en el medio de la crisis., "el control de pasajero", y esto hace a la confidencialidad.Pero hoy la economía también los golpea: "Es una actividad a la que le pasa lo mismo que al país: cuando florece, nosotros también florecemos porque somos una actividad superflua, ir a un motel es como un lujo, y cuando hay crisis, las crisis se sienten".Dijo también que la situación tiene variantes y que no es lo mismo los fines de semana que los días hábiles. "Pero la crisis nos pega de la misma manera como durante 2001, los meses pasados parecían a 2001. Esperamos que la primavera, la estación en la que suben las energías y el inicio de los boliches, reactive la actividad un poquito más. Pero nos movemos igual que el país", sostuvo.En una consulta por los moteles más conocidos y habilitados,. Pero se hacen promociones, días con descuentos, momentos de la semana en que el turno se extiende por tres horas, se ofrecen habitaciones con hidromasaje a 550 pesos, se regalan desayunos y hasta se pueden pagar turnos para regalar como se hace con otros comercios y servicios. "Son todas opciones para atraer al cliente", dijo la encargada del Tijuana.La encargada de Tijuana también explicó que los afecta de manera considerable la suba de impuestos y de las tarifas, sobre todo de la luz y el gas. "Todo eso que subió es algo que jamás podremos absorber aumentando la tarifa al cliente. Esas diferencias las tiene que absorber el motel. Porque a las tarifas las subimos, no sé, 10 pesos cada tantos meses", destacó entre otras consideraciones como por ejemplo las diferencias que hay en los impuestos que pagan estos establecimientos en comparación con los hoteles."El mes pasado fue dramático y en junio la cantidad de gente que viene realmente bajó. Encima es mes de pagar aguinaldos y se vio la crisis. Ahora, en lo que va de agosto repuntó un poquito", sostuvo la encargada y de sus argumentos se desprendió que en realidad no sabe si seguirá una tendencia ascendente en lo que queda del mes, más allá de las expectativas. "Es muy fluctuante y se nota la crisis y no se sabe qué hacer con el personal porque tenés que mantener el staff y los gastos, y los ingresos no acompañan. Confío igual en que vamos a sobrevivir como el ave fénix, y vamos a seguir apostando a este trabajo", destacó.Los establecimientos habilitados corren con una desventaja contra los otros. Con el tiempo en la capital provincial fueron cerrándose moteles y hubo algunos que se mantuvieron, aunque sin tener todos los papeles en regla.De hecho, hay hasta hoteles que cobran servicios o realizan registros de los ingresos como si fueran un motel.Según consta en el 1º artículo del proyecto de ordenanza, "en la administración de cada establecimiento, habilitado por la autoridad municipal, destinado al asiento de los períodos diarios que cada habitación ha permanecido ocupada,".Entre los cambios, esta propuestay, se deduce además, que se permita el alojamiento simultáneo de más de una pareja en una misma habitación, porque, aunque cueste creer, en los tiempos que corren, aún permanece vigente esta regulación.Asimismo se mantendrá la prohibición de ingreso a estos establecimientos de menores de 18 años. YEntre los fundamentos de la propuesta, sostienen la necesidad de aportar herramientas desde un accionar político con el objetivo de desarticular prejuicios y estereotipos, materia prima de las prácticas sociales discriminatorias."La institucionalización de temáticas ligadas a la diversidad sexual y de género es un proceso que no solo echa raíces al interior del Estado, sino que abreva fundamentalmente en las pujantes historias de lucha de las organizaciones sociales y en décadas de reflexiones y desarrollos teóricos. Este documento propone dar cuenta de la confluencia de espacios variados que complejizan la mirada y renuevan las discusiones en torno a la diversidad sexual como parte de un conocimiento siempre dinámico y contextual", se lee en los argumentos de las reformas que se le aplicarán a la ordenanza, y agrega: "Con relación a la discriminación, consideramos preocupantes los fenómenos del populismo xenófobo, las manifestaciones fascistas violentas. Debemos promover las reformas legislativas oportunas que posibiliten instar la ilegalización de aquellas organizaciones que vulneren sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales mediante la difusión de ideas de odio ideológico".Por último, destaca: "Teniendo en cuenta que nos referimos a una ordenanza sancionada y promulgada en 1980, debemos implementar modificaciones que se condigan con los logros obtenidos en materia de derechos humanos y diversidad sexual".