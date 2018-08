Quiebra de Snow Travel: Alumnos de escuela de Paraná podrán viajar a Bariloche

Miles de adolescentes de distintos colegios de todo el país temieron quedarse sin concretar su viaje de egresados a Bariloche debido a que la empresa Snow Travel, una de las más importantes en viajes estudiantiles, presentó quiebra.



No obstante, el Ministerio de Turismo de Nación explicó que los viajes están garantizados por la ejecución del Fondo Fiduciario de la cuota cero que "fue constituido por las agencias de viaje estudiantil para asegurar el viaje".



En nuestra ciudad, alumnos de la escuela San Francisco de Borja viajaban en septiembre. Sus padres debieron ir a Buenos Aires para presentar una serie de documentos. En diálogo con Elonce TV, Griselda Varisco, indicó que "me recibieron en el Ministerio de Turismo. Completamos un par de planillas, se pudo hacer la denuncia del grupo completo e ingresó el expediente".



La respuesta fue positiva. "Todo fue muy grato, fuimos muy bien atendidos. El ministerio se hará cargo del viaje en su totalidad, pero sobre un viaje básico: excursiones diurnas, estadía y comidas. Quedan algunos detalles por arreglar en cuanto a los boliches. Aún no hay fecha exacta, pero intentarán que sea en la última semana de septiembre. En la primera semana nos van a llamar para decirnos qué empresa llevará a los chicos", relató.



Y agregó: "estamos felices de poder cumplir el sueño de nuestros hijos. Ellos están muy contentos. Ahora estamos esperando el llamado para confirmar la fecha de viaje. A otras escuelas ya les dio fecha para agosto".



Además, el Ministerio de Turismo de la Nación ya está tomando denuncias de aquellos cursos que iban a viajar con Snow Travel en 2019. Elonce.com