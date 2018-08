Fátima Heinze fue dada de alta y agradeció los mensajes de apoyo

La joven estaba internada desde el lunes pasado, en la Fundación Favaloro de Buenos Aires, debido a una obstrucción intestinal que sufrió hace algunos días. Según contó, ayer esperaba el alta para volver a Entre Ríos o al menos que las noticias sean positivas. Este viernes esas noticias llegaron y Fátima regresa a su casa en Viale."El domingo entré a la guardia de la clínica Modelo, tuve una obstrucción intestinal. Algo común por tanta medicación", había posteado en su cuenta de Facebook. "Entré por guardia alrededor de las 2 de la madrugada (en Buenos Aires) y como en las series, llegué casi desmayada. Me reanimaron y comenzaron con sus tareas", agregó.La joven, reconocida por su labor solidaria en la Fundación Alguien Como Yo FQ posee trasplante bipulmonar. Ayer las noticias eran alentadoras y confirmó que todavía estaba internada, pero a la espera de buenas noticias. "Si Dios quiere, mañana a la mañana (por hoy) me dan el ok", confirmó. Finalmente este viernes los médicos le dieron las buenas nuevas y emprendió su regreso a la provincia.A través de Facebook, agradeció a quienes la acompañaron y a los médicos que la atendieron: "Preparando todo para volver a casa. Gracias a todos y a cada uno por acompañarme en estos días tan difíciles. Amigos, compañeros, conocidos; familia. Por sus mensajes y apoyo! No quiero nombrar a nadie en particular para no olvidarme de nadie porque son muchísimos. Gracias a todo el equipo de Favaloro desde la guardia donde me recibieron a todo ese gran personal. Siento mucho orgullo de que sean nuestros. Cada batalla se da por algo, y aunque hay que seguir recuperándose, una vez más fortalecida de una gran prueba. Gracias siempre", expresó.