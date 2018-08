"El 97% de las chicas en prostitución hemos sido violadas entre los 5 y 16 años"

Elena Moncada

Otros testimonios

Agostina Busten, Trabajadora de Salud

, fue la frase que se escuchó en, el programa que se emite por, donde se debatió sobre "la prostitución como elección", y "la explotación sexual como consecuencia de la trata"., emprendió la aventura de contar su historia para volcarla en un libro en 2010, y lo llamó. La mujer, nacida en Santa Fe, supo lo que era el maltrato y el desamparo desde pequeña. Era muy joven cuando un hombre la enamoró y la "preparó" para la prostitución.Pero la muerte de una compañera fue el quiebre, y el nacimiento de su primer nieto, el momento culmine de esa vida."Estuve 18 años en situación de prostitución y para mí eso no es un trabajo.", reveló.", dijo.".Remarcó que "lo que te hace salir es empezar a pensarte, tener otra oportunidad. La mía fue ver morir a una compañera, eso fue terrible y empecé a volver a Santa Fe. Mi hija luego me dijo que estaba embarazada y ahí dije con mi nieto no, empecé el cambio".para no tener que pagarle a una mujer, porque no somos mujeres enfrascadas", agregó., remarcó que ". Hubo acompañamiento en mi caso. Dentro de todas las compañeras la única, lamentablemente, que tuvo esa oportunidad fui yo".Contó que "desde el día 1 que salí a trabajar en la calle le dejé en claro a los clientes que. Busqué trabajo pero por nuestra condición de ser trans o travesti no nos daba la sociedad la oportunidad de un trabajo digno".

"No queremos que se legalice la prostitución porque será un negocio"

"La prostitución te mata los sueños"

Iara Quiroga, activista por los derechos de la comunidad Trava Trans

Relató que ejerció la prostitución por más de ocho años. "Trabajé en la calle, que es mucho más peligroso que en una whiskería o prostíbulo. Normalmente las chicas trans o travestis trabajamos por nuestra cuenta y para nosotras. E", agregó.Y aseguró que "el trabajo sexual está devaluado.".Aclaró que "".Respecto a por qué las mujeres viajan de Santa Fe a Paraná a ejercer la prostitución, dijo que "se rumorea que los clientes en Paraná pagan el doble que los de Santa Fe".Recordó que "fui brutalmente golpeada por la Policía y nadie de fiscalía me dio respuesta. Llego un día a trabajar y baja un hombre de un auto para decirme que me vaya por las buenas o por las malas. Nosotras somos de Paraná y estamos expuestas a que parientes, vecinos, amigos nos conozcan, nos llevan a Investigaciones, nos tienen dos horas, nos toman datos y huellas para estar paradas en las esquinas. A las de Santa Fe que están acá no les piden datos. A nosotras nos tiene que requisar un personal femenino y nos requisa un personal masculino".. "Antes de adherir a la ley de cerrar los boliches, hubieran creado otro método de mayor seguridad dentro de los locales, porque cuando se iban los policías, traían a las menores", advirtió."Las compañeras que hemos estado en los boliches,, aseguró la activista."Siempre trabajé para mí. Firmaba un contrato por 15 días, una semana o más, podíamos estar viviendo un mes en el boliche y tu vida les pertenecía por todo ese mes", rememoró."La prostitución, para una travesti, nunca es una elección., porque estamos despojadas de hogares", sentenció, al manifestarse en contra de la regulación. "Es mentira que es un trabajo digno y que una elige, porque el prostituyente es el que tiene todas las de ganar. No hay ninguna autonomía sobre nuestros cuerpos en esa situación", remarcó."Cuando elegimos ser lo que queremos ser y le damos respeto a nuestro cuerpo, para sentirnos bien, no nos queda otra salida", sentenció la activista que, si bien es estudiante de la licenciatura en Trabajo Social, reconoció que, "lamentablemente" sigue viviendo de la prostitución."Hace 17 años que estoy en esto y. No es fácil poder sostener los vínculos", reafirmó, al tiempo que confesó: "Te hicieron el cuento, volvieron a tirarte a la esquina y con denudas".