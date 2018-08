El Ventilador: Algunas opiniones sobre la explotación sexual en Entre Ríos

El tema fue debatido en el programa El Ventilador y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la explotación sexual, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los cientos de mensajes que llegaron a Elonce TV

En Entre Ríos, la instalación de establecimientos donde se explote sexualmente a las personas, está prohibida por la ley Nº 10186. La sanción de esta norma en 2012, a la que se fueron sumando distintos municipios, determinó, además, la clausura de los establecimientos de este tipo que ya funcionaban en la provincia.Un hecho que se puso de relevancia después de la sanción de la ley antiprostíbulos, fue la clandestinización de la prostitución. Es decir que la norma derivó en que muchas personas, fundamentalmente mujeres, fueron expulsadas a ejercer en las calles o en cabarets encubiertos.-"La prostitución es algo que muchas veces el mismo Estado te lleva a hacer, porque no te queda otra cosa cuando hay que vivir y comer. Hay mucha injusticia social".-"Hay mujeres que quieren trabajar de eso. El cierre de los prostíbulos las echó a la calle a arriesgar sus vidas. Pienso que si ellas quieren vivir de eso se las debe dejar".-"Se cerraron los prostíbulos, pero no pueden con los fiolos".-"No hay más prostíbulos, ahora se usan departamentos privados, imposibles controlarlos".-"¿Y la prostitución VIP? ¿Las chicas tienen contacto con ese mundo? ¿Qué se sabe?".-"Viven así porque quieren, nadie las obliga. Son más atrevidos cuando se pasan de rosca, con merca y alcohol y quieren un lugar para aguantadero nomás".-"Estuve en Tailandia, en un bar de copas para turistas. Allá trabajaban mujeres que elegían a quien abordaban, y ganaban en una noche lo que un bancario gana en 15 días. Su horizonte era ahorrar para poner un pequeño comercio o casarse con un extranjero que la lleve a su país en carácter de esposa".-"¡La prostitución no es un trabajo! Una mujer no puede caer en esa situación tan desagradable".-"En Paraná hay prostíbulos y hoteles con tarifas por minutos a las trabajadoras. También hay VIP, manejados por una señora. Volver a las casas públicas sería la solución".-"La prostitución es la necesidad de madres. Te dicen que buscan la plata fácil, miren si será fácil que te coloquen un arma en la cabeza, que podes trabajar de sirvienta, pero cuando hay hijos chicos... La única persona que luchó por las mujeres y travestis fue Norma Torre".-"En Europa hay dos posturas: abolicionista por un lado, penalizar y encarcelar a los clientes la otra".-"Ninguna chica o trans se prostituye por placer, les cuesta muchísimo salir de ese territorio. Empatía social se necesita para ayudarles sin juzgar".-"Las chicas se juegan la vida todas las noches para sobrevivir en este sistema cruel".-"¿No tendrían que darle una figura jurídica? como se realizó hace algunos años atrás con las meretrices".-"Las chicas que trabajan en el parque industrial y los proxenetas están a la vista y nadie hace nada".-"Yo quede en la calle con un embarazo de 7 meses y me ayudó una monjita de un hospital. Estuve internada hasta que mi niña nació, después le pedí a la misma monjita que me consiga un trabajo cama adentro, sin goce de sueldo y estuve 3 años. Después encontré un trabajo donde me aceptaron con mi hija y con un sueldo. No necesité prostituirme para criar a mi niña".-"Hola alrededor de la terminal es una epidemia de santafesinas prostituyéndose y con fiolos queriendo junto con la policía mandar en el lugar".-"No entiendo algo. Los pañuelos verdes reclamaban la libertad de decidir sobre sus cuerpos ¿no es el caso similar lo de la prostitución? Tal vez la violencia de una madre hacia un feto es diferente a la violencia de un fiolo o un cliente hacia la trabajadora".-"Todas las mujeres trans están destinadas a trabajar en la calle. En Entre Ríos existe un Área de la Diversidad Provincial que fue creada con la promesa de emplear a compañeras travestis ¿Qué sucedió con eso?"-"Quería preguntar ¿qué sucedió con el área de diversidad y generó. Les van a dar puestos a las travestis?"-"El Gobierno tendría que llevar adelante políticas para que las travestis accedan a trabajos que no sean la prostitución. Existe mucha discriminación y es difícil encontrar trabajo en el ámbito privado".-"Pienso que la prostitución es un mal necesario para dar trabajo a mujeres y los hombres puedan satisfacerse. Deberían tener un lugar adecuado como en Holanda y ser legal porque la ilegalidad beneficia mucho a unos pocos y de ser legal beneficia a las mujeres para trabajar tranquilas".