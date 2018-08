El municipio remodelará y climatizará la Sala Mayo

El intendente, Sergio Varisco, firmó la licitación para realizar obras en la Sala Mayo, ubicada en el Puerto Nuevo de la capital entrerriana. "Vemos la necesidad de agregarle nuevas comodidades. Se arreglará el techo, el piso y se hará un núcleo gastronómico. Se invertirán entre 15 y 16 millones de pesos. Es un proyecto muy lindo, como el de la Peatonal, que estamos próximos a adjudicar", expresó en declaraciones a"Muchos eventos que aquí se realizan tienen que ver con convenciones o encuentros de distinto tenor que necesitan tener un núcleo gastronómico. Esta zona es la más concurrida en la ciudad", subrayó el jefe comunal, quien acotó que "también se climatizará la sala, porque en verano e invierno se necesita acondicionarla". Señaló que se estima un plazo de ejecución de seis meses, lapso en el cual "la sala seguirá funcionando. No se inhabilitará la misma".Uno de los arquitectos de Diseño Urbano resaltó aque "el gran éxito que ha tenido el espacio en cuanto a su apropiación y uso nos ha convencido de encarar la segunda etapa de remodelaciones. Se mejorarán la calidad de servicios prestados. Dotar de aire acondicionado permitirá un mejor aprovechamiento del edificio", enfatizó.Por su parte, la secretaria de Cultura del municipio, Magda Varisco, señaló que "esto es muy importante" y acotó al respecto que "lo primero que pregunté es si en los salones se puede poner una acústica mejor. Y me dijeron que sí. Esto me satisface muchísimo", completó.