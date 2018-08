Paraná se sumó a la vigilia federal por el Aborto Legal

A partir de la convocatoria de la Campaña Nacional por el Aborto legal, Paraná se suma a la Vigilia Federal, una serie de concentraciones que se realizan a lo largo y ancho del país, para seguir el tratamiento de la iniciativa que propone la legalización del aborto.Jimena integra "la Campaña" y es parte de "Socorristas en Red", una organización que acompaña a mujeres a abortar. "Mujeres y hombres se han hecho presente en esta vigilia. Hace muchos años que estamos esperando este momento. Hace once años que la Campaña presentó el proyecto de ley, esta es la séptima vez. Hemos estado muy pendiente del debate que se ha estado dando desde la mañana. Muchísima gente se hizo presente y continuaremos la vigilia", indicó."Este momento es histórico para todas nosotras, para el movimiento feminista; estamos súper conmocionadas por esta situación", detalló.Asimismo dijo: "Lo hacemos a veces por fuera de los parámetros del Estado, las legisladoras y los legisladores tienen que comprender que las mujeres siguen abortando, lo hicieron antes, lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. El debate de hoy y de estos meses tiene que ver con la posibilidad de que el Estado garantice que sea seguro, gratuito, y que todas las personas con capacidades de gestar tengan acceso a este derecho"."Hoy el debate no pasa por si las personas están de acuerdo o no con el aborto en sí. El aborto existe, nos hemos cansado de decirlo, lo que está en discusión es si seguimos legitimando que sea clandestino, si seguimos condenando a las personas con capacidad de gestar a seguir haciéndolo de todas maneras, en condiciones inseguras, o si el Estado, una vez por todas, repara la deuda que tiene con las mujeres y con las personas con capacidades de gestar y conseguimos este derecho", puso relevancia.Asimismo entendió que "va a ser ley. Hay legisladoras y legisladores que han estado hasta último momento y han cambiado su posición".