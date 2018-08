Más de 20 personas renunciaron a la iglesia católica

Foto 1/2 Foto 2/2

Una nueva renuncia colectiva a la iglesia católica se efectuó en la capital entrerriana este 8 de agosto. Más de 20 personas llevaron sus solicitudes de defección hasta el Arzobispado, ubicado al lado de la Catedral, informó Iván Escobar, del movimiento Apostasía Colectiva Entre Ríos



Escobar comentó que con esta nueva apostasía ya se suman "250, 260 personas en total" que renunciaron al catolicismo en los últimos dos años, a través de seis apostasías colectivas que organizó el movimiento Apostasía Colectiva Entre Ríos.



Comentó que este miércoles en Buenos Aires también se hizo una apostasía colectiva y hubo más de 4.500 solicitudes.



"Apostasía es el trámite formal mediante el cual solicitamos que se nos elimine de los registros bautismales, para oficialmente dejar de formar parte de la institución Iglesia Católica Argentina" explicó Escobar, quien además señaló que estas acciones tienen además un "significado colectivo". "Lo llevamos adelante como un acto político, para manifestarnos en contra de la influencia que ejerce la institución sobre políticas públicas, de salud, de educación y hasta de economía, basando su poder en la cantidad de fieles que dicen tener, que no es otro que el registro de bautizados que tienen", afirmó.



Recordó que "tiempo atrás" la iglesia "argumentaba que el 95 por ciento del país era católico. En realidad quizás ese porcentaje sea de bautizados, pero ser bautizado no necesariamente nos convierte en católicos. Entonces le damos la posibilidad a la gente de que se desafilie de la institución, para restarle aunque sea un poquito de poder".



Sobre la fecha elegida para concretar esta acción, el día que se debate en el Senado nacional la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), Escobar comentó: "Podemos decir que el debate sobre el aborto puso muy de manifiesto la influencia que tiene la iglesia, o simplemente las creencias religiosas, en cuestiones en las que no debería tenerlas. No es casualidad que muchas personas que se manifestaron en el debate en contra del proyecto, hayan mencionado directa o indirectamente cuestiones religiosas. Palabras como dios, espíritu, la vida es sagrada, marcan una influencia muy directa de los dogmas y las creencias religiosas en aspectos de salud pública"



En diálogo con esta Agencia, remarcó por último que "quien quiera informarse más puede acceder a la página y el grupo que el movimiento tiene en Facebook. "Allí les brindamos el modelo de carta para que presenten y les asesoramos para realizar el trámite", finalizó.