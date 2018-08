La Antorcha Olímpica se encendió en Paraná y recorrió las calles

Foto 1/9 Foto 2/9 Foto 3/9 Foto 4/9 Foto 5/9 Foto 6/9 Foto 7/9 Foto 8/9 Foto 9/9

Diferentes personalidades tuvieron el orgullo de portar y acompañar la Antorcha Olímpica en su recorrido por Alameda de la Federación, hasta llegar al escenario dispuesto frente al Monumento a Urquiza de la capital entrerriana.



La Antorcha Olímpica inició su recorrido con la ex campeona Mundial de aguas abiertas e integrante del Comité Olímpico Argentino, Silvia Dalotto y finalizó en manos de Mariano Montero, el integrante de la selección Argentina de Softbol.

Durante los más de 500 metros recorridos por la avenida del Parque Urquiza en Paraná, la Antorcha Olímpica, estuvo en manos de Gonzalo Lapera (jugador de vóley participante de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2010), Ángel Ielpo (selección Argentina de fútbol de baja talla), Mariano Werner (reconocido piloto de Turismo Carretera, Turismo Nacional y Súper TC2000), Mariana Ríos (Presidenta Comisión Vecinal "Puerto Sánchez"), Fabio Sattler (campeón Mundial y Panamericano de BMX), Betsabé Páez (Atletismo), Emiliano Bergamaschi (ex jugador de Rugby y ex entrenador de Los Pumas), y Gustavo Calderón (remero en los JJ.OO de Los Ángeles 1984). Acompañada Además, hubo deportistas locales que fueron designados como Voluntarios para escoltar la Antorcha y le hicieron frente a la fría tarde de este lunes. Ellos son, Lucía Kindebaluc (Patín Artístico), Martín Schwindt (Natación), Joaquín Scaglione (Natación Adaptada), Agustina Arellano (Canotaje Adaptada), Milagros Segovia (boxeo), Florencia Arce (Futsal), Mateo Bearzi (Motocross), Betsabé Páez (Atletismo), Gabriela Castillo (Atleta Adaptada), Facundo Mackinnon (Canotaje) y Matías Solanas (Básquetbol).

Minutos después de las 17,20, la antorcha llegó al escenario ubicado en el Parque Urquiza y en un momento de mucha emoción, y encendió el pebetero ubicado en dicho escenario. El acto también contó con autoridades provinciales y municipales, supo Elonce. Deportistas y figuras En declaraciones a Elonce TV, el intendente Sergio Varisco destacó el hecho que Paraná haya sido elegida para el paso de la Antorcha Olímpica y agradeció el acompañamiento de la gente a pesar de las condiciones climáticas.

"Estamos coronando una gestión que iniciamos hace cuatro meses, cuando postulamos a la ciudad para que sea sede de la llama olímpica", señaló y remarcó que el deporte "significa compresión, los pueblos se unen y es un hecho formidable lo que está sucediendo hoy en Paraná".



En tal sentido, indicó que la ciudad "ha tenido muchos deportistas que fueron figuras nacionales e internacionales y que han competido en las distintas olimpiadas".

Finalmente, Varisco hizo hincapié en la participación del público. "Vino mucha gente y muchos chicos, todos muy entusiasmados a pesar de lo inhóspito del clima".





