Reiteró pedido de ayuda la mujer que perdió todo en el incendio de su vivienda

Policiales Una mujer y sus dos niños fueron rescatados tras incendio en una vivienda

Un voraz incendio afectó a una vivienda ubicada en zona de calles 1008 y 1013 de Barrio Gaucho Rivero de Paraná, en la tarde del miércoles 4 de julio., reiteró el pedido de ayuda para reparar los daños que ocasionó el siniestro."Pido al municipio que me ayude con los materiales porque vivo en una habitación en la que hace mucho frío y necesito con suma urgencia que me solucionen el problema en el techo de mi vivienda", indicó la mujer.

"Que me arreglen la vivienda porque no podemos vivir así"

"No se puede vivir así. Hicieron abandono de persona porque tengo hijos discapacitados", apuntó. "El defensor del Pueblo me dijo que me iban a ayudar, pero hasta ahora no ha llegado esa ayuda. Y todavía estoy esperando al señor Silveyra de la comisión vecinal", denunció la mujer.En la oportunidad, un vecino advirtió que "la pared del frente está a punto de caerse".El hombre se mostró dispuesto a ayudar a la mujer, pero encomendó las donaciones de "chapas, hierros" y demás materiales para la construcción.Quienes puedan colaborar con Cristina, pueden hacerlo a los teléfonos: