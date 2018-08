Partieron a Buenos Aires, grupos a favor y en contra del proyecto de aborto

Militantes pro-vida e integrantes de grupos feministas, partieron desde dos puntos distintos de Paraná, hacia Buenos Aires, para presenciar la histórica votación al proyecto de ley por la despenalización del aborto que se dará este miércoles en el Congreso de la Nación., Carla Calcina, militante pro-vida."Una ley no mide una lucha porque el hecho de haber llegado a muchísimas mujeres que no tenían ni idea y que estaban en peligro, con la información necesaria, para nosotros es un gran triunfo", remarcó Azul Mussy, integrante de la Campaña provincial por la despenalización del aborto, al programa"Hay que apuntar al derecho a la vida que es el derecho supremo sobre el que se basan el resto de los derechos", remarcó la integrante de la Red de Familias Entrerrianas, al tiempo que instó a "no correr el debate" más allá de esta cuestión."La expectativa es festejar que hay media sanción y que el tema está instalado, que el medicamento se nombra porque antes no se conocía, y las mujeres saben a quién recurrir y cómo, y que tienen derechos", sentenció la joven feminista.Los integrantes de la Red de Familias Entrerrianas partieron esta mañana, desde calle Buenos Aires, en tres colectivos. En tanto que las jóvenes que se manifiestan a favor del aborto, salieron en cuatro coches desde el frente a la Facultad de Trabajo Social."El aborto ilegal existe y es verdad que se muere por esto, lo que no significa que lo tengamos que legalizarlo. Es una cuestión social que no está resuelta y que tenemos que atender", reafirmó Calcina, y bregó por el tratamiento de otros proyectos de ley relacionados a la protección integral de la mujer embarazada y la agilización de los trámites de adopción."Socialmente, el aborto está despenalizado porque se reconoce que es parte de la realidad", indicó Mussy, al tiempo que comentó: "Si bien, el momento político e histórico determina que salga una ley, la lucha popular y feminista con las mujeres en la calle, no tiene vuelta atrás".La campaña por el derecho al aborto en Entre Ríos, lleva 13 años con siete proyectos presentados.