Enseñar fútbol en China: La experiencia de un entrenador paranaense por adopción

Enzo Affranchino es un paranaense por adopción y desde hace cinco meses, dicta clases de fútbol en un colegio de la ciudad china de Yinchuan. El entrenador y preparador físico contó su experiencia en, el programa que se emite por"Todo surgió en febrero del año pasado, cuando conocí a un representante a través de un amigo del fútbol, mi ídolo de la infancia, Juan Gómez, un curuzucuateño que triunfó en el fútbol. Gracias a él conocí a Walter Soria, mi representante, y después por mi trabajo como gerente deportivo en Club Belgrano comencé a tener una relación más fluida", rememoró Affranchino."Me planteó la posibilidad de viajar a China y dije que si sin dudarlo", sostuvo, al tiempo que comentó que el ínterin, nació su hijo Lucas."A mí me contrató el Estado Chino, cuyo presidente tiene un proyecto para desarrollar y promover el fútbol, porque él es muy fanático de este deporte y quiere que China logre estar en los primeros planos del fútbol. Para eso, empiezan de a poco, porque el objetivo del proyecto, es promover el deporte", explicó el entrenador y preparador físico.Affranchino se aloja en un departamento que se ubica en el mismo predio del colegio en el que dicta clases. "Doy clases de Educación Física a los últimos tres años del secundario y capacitación a los docentes de la escuela, además, tengo a mi cargo el entrenamiento del equipo de fútbol de la escuela porque en China se conjuga la educación formal con la no formal y las competencias deportivas les sirven a los chicos como becas universitarias o para una experiencia en Europa", explicó.De acuerdo a lo que comentó, el primer obstáculo que encuentra para el momento de la enseñanza del deporte, es la "idiosincrasia" del pueblo chino. "La mayoría de los chicos son hijos únicos, y eso al deporte conjunto, le suele generar un inconveniente. Ellos juegan en soledad, o con sus abuelos; a diferencia de nosotros, que desde chicos jugamos, a la mancha, por ejemplo, y eso nos permite desarrollar deportes en conjunto", comparó.En la misma línea, destacó las virtudes de la cultura oriental. "Son muy aplicados", remarcó, al tiempo que reveló: "Si los chicos tocan la pelota con la mano, ellos mismos se cobran la infracción".Además, destacó que "tienen una genética muy buena y se alimentan muy bien". "Sólo les hace falta el concepto de juego en equipo", indicó."Si no cambiamos nosotros algunas cuestiones en el futuro, nos vamos a atrasar y este tipo de culturas van a lograr avanzar", advirtió."Ellos buscan tener negocios en todas partes del mundo y aprender a hablar esos idiomas para luego insertarse en esos países. Están en todas partes y aprovechan esas oportunidades", resaltó.