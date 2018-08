Aborto: Delegación de Paraná viajará para participar de la sesión en el Senado

Una delegación de Paraná partirá hacia Buenos Aires para acompañar la sesión de la Cámara de Senadores de la Nación, en la que se debatirá el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.



Al respecto, Nadia Burgos, manifestó a Elonce TV que "nos preparamos con muchísimo entusiasmo para participar de esta jornada que será histórica y que logró el movimiento de mujeres y las feministas. Se trata de romper un poco la estructura del Congreso y lograr la sanción, como se logró la media el 13 y 14 de julio".



En ese sentido, relató que desde Paraná saldrán cuatro colectivos. "Eso demuestra la fuerza que tenemos porque para la sesión anterior salió solamente un colectivo y ahora redoblamos la apuesta", señaló.



Quienes no puedan viajar, podrán participar de la Vigilia Federal que se realizará en plaza Alvear a partir de las 16, con la transmisión en vivo de la sesión.



"Sabemos que es una sesión muy difícil. Sabemos también que hay una campaña de desprestigio y de decirnos que la ley no va a salir. Nosotras contestamos con más organización. Estamos convencidas de que mañana no solo vamos a redoblar los esfuerzos en el Congreso y vamos a ser millones, sino que además en las distintas plazas del país vamos a estar congregadas", manifestó.



Y agregó: "Hay que demostrarle a la Cámara de Senadores, que es bastante antidemocrática por su conformación, que las que tenemos que tener el derecho a decidir somos las mujeres. Los legisladores tienen que lograr legislar por la salud pública, por los derechos humanos, por los derechos democráticos y por la justicia social. Eso en este momento es votar por el aborto legal, seguro y gratuito".



Consideró que "con la media sanción ya cambió algo en el país y las mujeres hemos tomado la iniciativa de poder conquistar nuestro derecho a decidir. Esto no lo va a frenar ni el Senado ni ninguna institución retrógrada. Nosotras la vamos a seguir peleando por el aborto, por la separación del estado de la iglesia, y la disolución del Senado, porque es una Cámara que no representa los derechos de las mujeres ni los derechos sociales, sino que representa los derechos de un sector bastante conservador de la población que intenta imponer privilegios. Hay que generar instituciones más democráticas". Elonce.com