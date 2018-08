Fotos: "Gran caudal de gente" en la parroquia de San Cayetano

Paraná La primera misa por San Cayetano convocó a gran cantidad de fieles

El párroco Silvio Fariña sostuvo que hasta el momento se ha convocado "un gran caudal de gente" y estimó que la concurrencia "es mayor a la del año pasado", pese a que aún resta la misa central y procesión que se hará desde las 15.30, la cual será transmitida en vivo porLas tres primeras misas fueron multitudinarias, según resaltó el religioso. Respecto al lema de este año, "Ánimo soy Yo, no tengan miedo", explicó que "hace referencia al momento de la vida de Cristo en que los discípulos estaban en una barca, en medio del mar con tempestad, y Cristo desaparece, caminando sobre el agua. Se asustan y Él les dice que no tengan miedo"."Algunos fieles vienen por problemas, todos preocupados por el destino de la legislación argentina sobre la vida. Hacen referencia a la situación actual. Celebrar la fe es poner la mirada en Cristo y afrontar los momentos difíciles con amor. No pensando cada uno en sí mismo, sino en el otro", completó Fariña.La celebración central con la procesión y misa será a las 15.30. Luego habrá mismas a las 19 y a las 21.