Varisco prometió que Ramírez será "la mejor avenida de la ciudad"

Esta semana comenzó a ejecutarse la obra de repavimentación de avenidas Ramírez, Laurencena y Antonio Crespo.La inversión de 55 millones de pesos, incluye la repavimentación de avenida Francisco Ramírez, desde Laurencena-Crespo hasta avenida de las Américas; Laurencena, entre Ramírez y Güemes; y Antonio Crespo, entre Ramírez y Francisco Soler."Vamos a dejar a nuevo Laurencena y toda avenida Ramírez. La idea es que Ramírez sea la mejor avenida de la ciudad. Ya le colocamos LED y ahora se realizará la repavimentación", dijo ael intendente, Sergio Varisco, quien concurrió a verificar cómo avanzan las tareas.Recordó que "cuando se hizo el Túnel, lo único que recibió Paraná fue el ensanche de Ramírez con hormigón armado, que tiene 50 años y está destrozado. Vamos a arreglar todo e irá una carpeta de un asfalto especial".Además "se arreglarán todos los cordones y cantero central. Estamos muy esperanzados en que se avanzará rápidamente. La idea es no producir cortes de tránsito. Uno de los motivos es no perjudicar al comerciante ni a quienes transitan por estas arterias", enfatizó.Asimismo, el jefe comunal estimó que el costo definitivo de la obra, debido "a la inflación" podría superar lo estipulado originalmente, pero aseveró: "Tenemos el presupuesto y lo hacemos con fondos propios"."Que el vecino disculpe las molestias, pero estamos trabajando en 2.600 cuadras en la ciudad entre repavimentación, bacheos y estabilización de cuadras de tierra, más la pavimentación de 200 cuadras", precisó Varisco, quien enseguida enfatizó: "Es una inversión muy grande, de más de 1.000 millones de pesos. La ciudad va a quedar a nuevo".Finalmente, indicó que "deberemos trabajar en otros tópicos, como el tránsito pesado, porque esto se hace con el esfuerzo de los vecinos. Hay que controlar para que no se destroce".