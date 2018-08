DNI y autorización del hospital, los nuevos requisitos para entrar al San Martín

Paraná Crece la cantidad de personas que duermen en el hall del hospital San Martín

Requisitos para el ingreso al hospital

Refuerzan las medidas de seguridad para el ingreso al hospital San Martín:, y quienes asistan a la guardia, solo podrán ir acompañados pory éstas deberán presentar, supo"Paulatinamente, se van ajustando las medidas de seguridad debido al gran incremento de denuncias por hechos de violencia que se registran en el hall del hospital", argumentó la secretaria técnica del nosocomio, Adriana Benmelej, a; los pacientes ya no tienen que venir a las 5 a hacer esas cola de dos horas, porque implica un sacrificio muy grande", indicó.El horario de visitas al nosocomio es de 15 a 17, y los ingresos son, uno por calle Perón, y el otro, por Perón, donde hay una guardia policial.o carnet de conducir, "algo para poder identificarlos", explicó Benmelej.-Los acompañantes, deberán presentar-Los pacientes que van a Farmacia, tendrán que contar con el comprobante del pedido del medicamento.-Y el que concurre a Rayos, deberá hacerlo con el pedido médico y el turno que se le da en forma escrita."Por calle Perón,. Y los que asistan a la guardia, podrán hacerlo con", anunció la secretaria técnica del hospital.En tanto, por calle Carbó, "seguirán ingresando los pacientes que van a Farmacia, a Diagnóstico por imágenes (radiografías), las visitas y acompañantes".De acuerdo a lo que justificó Benmelej, las medidas de seguridad son, "para velar por la seguridad de las personas que concurren al hospital y los que trabajan en el hospital, porque este último tiempo han sido muy agraviados"."Hay gente a la que le han tirado agua caliente, han roto vidrios, y verdaderamente, causan miedo. Pero no son solo las personas en situación de calle, porque al no haber restricciones en el ingreso, entra todo tipo de gente", expuso. "Vamos a controlar que entre un usuario del hospital", sentenció.