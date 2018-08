Paro universitario: Harán abrazo simbólico a la Facultad de Ciencias Económicas

Docentes universitarios dictaron una clase pública en la puerta de la Facultad de Trabajo Social, en el marco de la semana de paro de actividades que se inició este lunes en reclamo de mayor presupuesto para la universidad, aumento salarial y en defensa de la universidad pública. También repartieron volantes.Integrantes de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) participaron de la clase pública que se desarrolló en calle Brown y que dio inicio a la semana de protesta universitaria que se extenderá hasta el viernes 10 de agosto."No solamente nos expresamos por la necesidad de mayor presupuesto para la universidad, sino también por el salario docente, el problema que existe hoy con el monto de las becas y el comedor universitario", informó Graciela Mingo, integrante de la comisión directiva de AGDU.Durante la clase pública fue la docente Nadia Ahumada quien se expresó en representación de AGDU. Allí planteó la importancia de la unidad en el conflicto que se desarrolla en todo el país, y destacó que los estudiantes estén participando "activamente y de forma protagónica con un paro estudiantil"."Esto no va a ser una lucha corta y tampoco será solo de quienes transitamos actualmente la universidad pública, sino que es una lucha de todos y todas, porque la universidad es un derecho humano, un derecho social, y eso es lo que quiere venir a coartar este gobierno neoliberal macrista", remarcó en su alocución.Tras responsabilizar al Gobierno nacional de "vaciar la universidad pública", sostuvo que la comunidad universitaria está "resistiendo y luchando por salarios, contra los recortes presupuestarios, y por las condiciones y el costo de vida que hace que los estudiantes no puedan acceder a la universidad"."Estamos en la calle, juntos, en defensa de la universidad pública, gratuita, laica y con perspectiva de género", apuntó además.Luego se repartieron volantes en la esquina de Brown y Ramírez, con el objetivo de informar a la comunidad acerca de la lucha docente en defensa de la universidad pública, por mayor presupuesto y mayor salario.Esta actividad forma parte de una serie de acciones que fueron definidas en conjunto con trabajadores no docentes, el sector estudiantil y los dos gremios docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER): AGDU y el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu).Para este martes, en tanto, se organizó un abrazo simbólico a la Facultad de Ciencias Económicas y posteriormente una charla sobre los problemas presupuestarios de la UNER, que será abierta a toda la comunidad.