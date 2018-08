Quiebra de Snow Travel: Alumnos de una escuela de Paraná viajaban en septiembre

Miles de adolescentes de distintos colegios de todo el país temen quedar sin concretar su viaje de egresados a Bariloche debido a que la empresa Snow Travel, una de las más importantes en viajes estudiantiles, presentó quiebra.No obstante, el Ministerio de Turismo de Nación explicó que los viajes están garantizados por la ejecución del Fondo Fiduciario de la cuota cero que "fue constituido por las agencias de viaje estudiantil para asegurar el viaje".En Entre Ríos hay escuelas de Paraná, Chajarí y Concordia afectadas por esta situación.Griselda Varisco, mamá de un estudiante de la escuela San Francisco de Borja, dialogó cony contó que "pagamos el viaje de egresados de nuestros hijos. Ahora la empresa presentó quiebra, mientras el viaje está completamente pago para que los chicos viajen en septiembre".Explicó que "desde la empresa no tuvimos respuestas porque no existe más, el lugar donde funcionaba está en alquiler. Fuimos a la Dirección de Turismo de la Provincia, nos ayudaron y se comunicaron con Buenos Aires, nos dieron una planilla pero más que eso no pueden hacer. Hablamos también con Defensa del Consumidor pero ellos son intermediarios y acá solo hay una parte, la otra ya no existe".Por su parte, Liliana Unrein, mamá de un estudiante, dijo que "para el año que viene hay muchos contratos de viaje de esta empresa con otras escuelas de la ciudad".Relató también que "los chicos están muy tristes, han llorado mucho y están decepcionados. Los papás estamos haciendo todo lo posible para que cumplan con su ilusión, porque hace dos años pagamos el viaje. Les decimos que tengan esperanza, que nosotros actuamos de buena fe".