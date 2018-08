Escape de gas por rotura de un caño generó alarma en calle Osinalde

Personal municipal que realizaba reparaciones en calle Osinalde y Guernica del barrio Francisco Ramírez de Paraná, provocó una rotura accidental de un caño en esa zona y se produjo un escape de gas, que generó alarma en el barrio, supoComo consecuencia, los Bomberos Zapadores tomaron intervención para solucionar el inconveniente en el barrio.Según se precisó a, los obreros hacían trabajos de cloacas y adujeron que "el caño no estaba señalizado"."Se escuchó una explosión. Pensamos que era agua, pero se trataba del gas. Hay un olor muy fuerte", dijo un vecino.Uno mujer que habita en la zona, expresó que "estaba trabajando y cuando me avisaron lo que pasó me vine rápido. Estamos todos asustados".Uno de los bomberos zapadores señaló aque el caño de gas tiene que estar señalizado. "Debe haber una malla plástica de color amarillo y luego arena para dar cuenta de que hay un caño de gas abajo. Quizás el trabajador no lo vio o no lo encontró"."Tratamos de evitar que el gas realice una combustión. La presión de esos caños de gas es muy alta, por lo que una llamarada quizás podría alcanzar los 10 o 15 metros", estimó.El gas "irrita mucho las fosas nasales", expresó, por lo que refirió que prontamente personal de Redengas cortó el suministro.