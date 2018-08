Causa Melli: "Que los médicos rompan el silencio y digan a quién lo entregaron"

Policiales Comienza el juicio a médicos por la apropiación del hijo de Raquel Negro

Los médicos Miguel Torresalday, David Vainstub y Jorge Rossi comienzan a ser juzgados por delitos de lesa humanidad en la causa conocida como "Melli" y que está vinculada a la apropiación del hijo de Raquel Negro y Tulio Valenzuela.Esa apropiación ocurrió entre febrero y marzo de 1978 en Paraná y cuya hermana melliza Sabrina Gullino Valenzuela Negro pudo restituir su identidad recién en 2008."Ellos mantienen ese pacto de silencio hace 40 años, encubren y son cómplices de que mi hermano melli todavía camine por la calle sin poder recuperar su identidad", lamentó a"Nacimos en el Hospital Militar entre el 3 y el 4 de marzo de 1978 y somos hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, dos militantes montoneros", expuso.En la oportunidad comentó algunos puntos de la investigación conocida como "Melli". "Que a mi mamá la habían ingresado como sobrina de Galtieri, había una guardia de 40 efectivos y la tuvieron 145 días internada. Ella venía del cautiverio de Funes y hacía dos meses que la tenían secuestrada, el tiempo suficiente, para la lógica castrense, para ubicar al bebé varón. La llevaron dos veces a hacerle los controles médicos, pero no estaban cuidando de ella, sino, del bebé que estaba en la panza porque en ese momento no se sabía que éramos mellizos".De acuerdo a lo que supo, tras una discusión que mantuvieron dos médicos del Hospital Militar, Berduc y Ferrarotti, "porque no se concebía que hubiera dos bebés en terapia intensiva, nos derivaron al IPP, donde gracias al testimonio de las enfermeras, sabemos que había un NN López y que las mujeres de los médicos lo iban a ver porque se rumoreaba que era el hijo de una subversiva"."Las enfermeras nos nombraron Soledad y Facundo y hay un acta de egreso con fecha del 27 de marzo y que alguien pagó por nosotros", indicó Gullino."Es una causa con una trascendencia muy importante para la ciudad porque se trata de un caso de apropiación de niños y que no ha encontrado la posible responsabilidad de médicos civiles y muy reconocidos", apuntó a, José Iparraguirre, del Programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación."Se investiga el caso de la apropiación de un menor, hoy, un hombre de más de 40 años, y la trascendencia que tiene esto para restañar las heridas de la familia, de los hermanos, y saber la verdad de lo que sucedió, y poder avanzar en el entramado de responsabilidades civiles en el marco del terrorismo de Estado", remarcó al respecto.En la oportunidad, Iparraguirre resaltó la importancia de enjuiciar a "los responsables civiles que tuvieron que ver con la dictadura miliar", y porque se espera que se devele "qué pasó con el niño desaparecido".Durante el juicio, se espera un debate extenso que incluirá 87 testimonios, entre los que el abogado destacó la declaración de Sabrina Gullino, familiares del nene apropiado, Taty Almeida, Estela de Carlotto, periodistas que han investigado el caso, entre otros.