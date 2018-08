Realizaron exposición sobre la obra "Entre Ríos y la problemática habitacional"

En diálogo con, González Languasco detalló que la obra expone "un método ara el control permanente de las necesidades de vivienda"."He tomado a Entre Ríos como un campo de prueba. De esta manera he podido explicar el objeto del libro. Se ocupa del porvenir, el libro nos dice cuántas viviendas se van a necesitar de aquí a 10, 20 años. Es enunciativo, no solo de lo actual, sino de lo que viene. Es típicamente hipotético deductivo", detalló.En el mismo sentido aseveró: "El eje central del trabajo es un conjunto de fórmulas matemáticas que fueron expuestas en la Fundación Mediterránea y llegaron hasta mí. Usé la fórmula, el método no".