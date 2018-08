Allanamientos por marihuana: "No queremos promover el consumo sino informar"

Policiales Liberaron al joven comerciante detenido en allanamiento policial por marihuana

Esta semana la Policía Federal realizó en la ciudad de Paraná varios allanamientos por invernaderos de marihuana. En el marco de dicho procedimiento, se detuvo al propietario de un growshop y se requisó la vivienda de una persona que consume aceite de cannabis ya que padece esclerosis múltiple y está en silla de ruedas.dey reclamó que "de una vez por todas se despenalice" el autocultivo."Uso el cannabis como terapia paliativa permanente, además de la medicación prescrita por el médico, para paliar los dolores y las crisis. Hoy puedo hablar porque estoy bajo ese tratamiento", indicó. Tras ello, contó que antes del allanamiento "venía con una crisis bastante importante, que incluso afectaba la movilidad de mi cabeza. No solamente consumo aceite, sino que vaporizo, me aplico cremas, estoy usando distintos derivados del cannabis".Junto con Ivan, el joven que estuvo detenido, son los fundadores de la Agrupación Paranaense de Agricultores Cannábicos. Contó que el objetivo de este grupo "no es promover el consumo de marihuana sino informar. Hay un rol que el Gobierno no está cumpliendo, que es dar información de esta planta y alguien tiene que tomar ese rol si hay personas que quieren hacer uso para tratar su patología y por eso proponemos libertad de elección al respecto".Finalmente, Burgos manifestó que "el tema del cannabis y el autocultivo se debe empezar a hablar con seriedad, que se despenalice de una vez por todas y se haga una regulación responsable", exigió.En marzo del año pasado, Burgos contaba sobre los "efectos positivos" del aceite de cannabis en su salud.