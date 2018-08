Por prevención, en la escuela Giachino decidieron no usar la cocina del comedor

Policiales La vicedirectora y un auxiliar murieron por una explosión en una escuela

A raíz de lo acontecido en una escuela de Moreno en la provincia de Buenos Aires, donde producto de la explosión de una garrafa falleció la Vicedirectora y el portero del establecimiento, se están adoptando medidas de prevención en las escuelas de la ciudad de Paraná.Una de ellas es la Nº 193 "Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino", donde hasta que se pueda solucionar un reclamo que se viene realizando desde hace un tiempo por la instalación de unas garrafas, se decidió "no cocinar o servir a los alumnos del establecimiento comidas frías". El menú de hoy fueron sándwiches y fruta.que "estamos haciendo un menú alternativo para los chicos porque se decidió no usar las garrafas (conectadas a las cocinas industriales). Están muy cerca de los hornos y cuando agarra temperatura las garrafas se calientan y todos corremos riesgos"."Es una medida preventiva", aclara Luis. Hasta que se tome alguna medida al reclamo que data desde el inicio del ciclo lectivo y evitar así "una tragedia".El cocinero indicó que "las instalaciones son inadecuadas pero con tal de darle de comer a los chicos se venía haciendo igual". En tal sentido, recordó que cuando personal de Bomberos se hizo presente en el mes de febrero en la escuela, llevados por la Directora, observaron la instalación de la cocina y advirtieron que de esa manera no podían funcionar, y que las garrafas debían estar en la parte externa del sector donde se cocina.A pesar de dicha advertencia, "seguimos trabajando así, a la espera de una respuesta, porque unos 200 chicos vienen a comer todos los días"; pero a raíz de lo sucedido en la escuela de la provincia de Buenos Aires, "se tomó la decisión de ofrecer como menú sándwiches y alguna pizza que encarguemos. Vamos a seguir así hasta que se encuentre una solución porque es un riesgo para todos y un peligro constante", remarcó finalmente Luis.