Vuelven los trapos y los bombos a la cancha pero no habrá público visitante

Vuelven los trapos a las tribunas

¿Habrá público visitante?

el sábado 11 a las 17.45 en el estadio Presbítero Grella en el marco de la primera fecha por la Superliga.En esa línea, el jefe de la Departamental de Policía de Paraná, Marcos Antoniow, adelantó ante, detalles referentes al operativo de seguridad por el encuentro deportivo, y anunció algunas novedades."Ya mantuvimos una reunión con dirigentes del club para organizar el operativo de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta las quejas de los vecinos, y la semana próxima vamos a definir cuestiones operativas, pero no habrá mayores cambios respecto a la implementación de Tribuna Segura y disposiciones respecto al ingreso de la gente", indicó el comisario aDe acuerdo a lo que anticipó Antoniow, el operativo de seguridad será "dinámico", ya través del Sistema Federal de Admisiones y Restricciones en el marco del programa Tribuna Segura, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.En la oportunidad, Antoniow adelantó que,"Si bien tapan la visualización, la gente misma pide poder ingresar con esas banderas porque son parte del folclore del fútbol", argumentó, al tiempo que aclaró: "Serán revisadas antes de ingresar al estadio para no permitir las que tengan carácter ofensivo o que ameriten algún tipo de violencia".También indicó que, "se podrá ingresar con instrumentos musicales"."Quitamos esa obligación de tener que pasar por comisaría cuarta porque se implementarán más cámaras y domos para un mayor monitoreo en el club", anticipó.Cuando se le consultó al responsable de la Departamental de Policía si se permitirá el ingreso de público visitante a la cancha, éste explicó: "A nivel nacional, responsables de la dirección nacional de Seguridad para Eventos Deportivos y de la SuperLiga mantuvieron reuniones para que vuelva el público visitante aplicando ciertas medidas de control, pero los clubes grandes como Boca, River, San Lorenzo, Independiente y Racing, confirmaron que no jugarán con visitantes porque ya llenan sus estadios con los socios que tienen. Es un problema de capacidad. Mientras que el resto de los clubes de la provincia de Buenos Aires ya confirmó que no".Respecto a qué pasará en las tribunas de visitantes en los clubes entrerrianos, Antoniow adelantó que, "esperamos a que definan las otras provincias con respecto a esto, pero por el momento, dadas estas condiciones y el emplazamiento de Patronato,Sin embargo, dejó abierta la posibilidad...sujeto a las cuestiones que se vayan dando".Finalmente, remarcó quea la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos para que se apliquen las restricciones correspondientes".