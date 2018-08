El Ventilador: Algunas opiniones sobre el uso de las motos en la ciudad

La problemática fue debatida en el programa El Ventilador y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la circulación de las motos en la ciudad, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los cientos de mensajes que llegaron a Elonce TV

La moto se convirtió en un móvil muy requerido por los paranaenses, por diversas razones, algunas son, porque es más barata, porque ocupa menos lugar, porque nos permite trasladarnos más rápidamente y evitar el colectivo o como herramienta de trabajo.O que muchas veces circulan sin respetar las mínimas normas de tránsito, pero... ¿existe una estigmatización de quien se mueve en moto? ¿Son más quienes cumplen o incumplen las normas? ¿Es conflictiva la relación motociclista-automovilista- peatón? Cómo está desarrollando su tarea de control el Estado?-"Las motos no respetan nada y cuando hay accidentes, la culpa siempre es del otro. En todos, pero en todos los semáforos pasan en rojo y con adelantamiento indebido".-"La denominación es motero, motociclista o motorista. Motoquero no existe, es el inventado por personas que desconocen y denominan con nombres burdos".-"¿Cuál es el número de la ley donde dice que la policía está autorizada a sacarte la moto por una falta mínima, que puede ser no tener espejo, cubre cadena o cubiertas gastadas? Debería ser que te cobren multa y dejen circular. La próxima falta que sí sea mayor".-"Respeto mucho a los moteros de ley porque la mayoría respeta las reglas, pero los demás que si usan casco, no respetan un semáforo y cruzan por donde quieren".-"La Ley está y estuvo siempre, se debe cumplir en todos los rubros, niveles y sectores. Eso nos hace una sociedad civilizada".-"Tendría que ser como antes. Los operativos deberían revisar y si la moto no es robada que siga circulando, porque para mí es todo negocio. Le sacan la moto al humilde trabajador".-"Si controlaran los autos tanto como controlan a los motociclistas, nos llevaríamos una gran sorpresa con las estadísticas. Los controles deben ser equitativos".-"Hay que reordenar de una vez el tránsito para que no sea un viva la pepa. Ya que tránsito avergüenza con su labor, que la policía también haga multas y sea una ayuda para el orden. Que trabajen sobre autos y motos".-"Soy inspector de tránsito. La infracción más común en este momento es que estacionan las motos sobre la vereda y el peatón no tiene paso. El motovehículo secuestrado es trasladado al playón municipal".-"¿Por qué no persiguen los carros sin luces o autos sin seguro? En Europa están los incentivos para andar en moto para mejorar el tránsito".-"Hace 20 años manejo moto, siempre usando casco y cumpliendo las reglamentaciones. Y sin embargo, hace dos meses un señor de 80 años manejando un auto dobló en una avenida hacia la izquierda y sin luz de giro y me chocó. Deberían controlar a los automovilistas también con el mismo rigor".-"Tengo moto y todo en regla, pero la policía no tiene que hacer ese trabajo, para eso están los municipales. Los policías que hagan su trabajo de seguridad porque te paran para quitarte la moto y en la otra esquina están robando. Hay mucho abuso de autoridad".-"Soy motomandado y cuando quiero pasar un auto por la izquierda no se corren y no me queda otra que pasar por la derecha".-"Quisiera saber si cuando se tramita el carnet para conducir motos, se indica que no se debe sobrepasar a otro vehículo por la derecha, muchas gracias".-"¿Qué hay que hacer cuando una moto quiere adelantarse a un colectivo que baja pasajeros por la derecha?".-"El problema en Paraná es que las calles quedaron chicas para tanta cantidad de vehículos, y en ese caso la moto siempre quiere meterse por cualquier hueco que encuentra para ir más rápido. Pero algunos manejan motos y no saben hacerlo".-"A las motos les viven pidiendo todo y por lo mínimo las sacan, hasta por un espejo. Pero miren un poquito a los autos en las avenidas, van 20 y tirados por la izquierda. Abunda la gente de plata que no rindió por el registro, sino que lo compra".-"Manejo desde hace muchos años moto y auto, soy sumamente prudente. Hace poco iba en moto y sobrepasé a una camioneta por la izquierda. La mujer que manejaba dobló, me encerró y me hizo caer. Nunca puso guiño ni me pidió disculpas".-"Uno de los problemas con los automovilistas es que la mayoría sólo anda en auto porque le alcanza para comprarlo, pero no quiere decir que sepa cómo se conduce uno, lo que genera una gran parte de los accidentes. En cambio, una gran parte de los motociclistas se compra una moto a modo de herramienta y no sólo como hobby".-"Ese organismo es totalmente ineficiente en darles respuestas a los conductores. Hace ocho meses que estoy haciendo trámite del carnet y sabemos muy bien que los zorros son coimeros y hay amiguismos para hacer el carnet ya sabemos dónde se truchan los mismos municipales".-"Soy peatón, motociclista y automovilista. Considero que después de la implementación de control intensivo de motos, los que peor manejan son los automovilistas porque no se hacen controles de automóviles como se hizo en su momento sobre las motos".-"Manejo moto aproximadamente 10/12 hs diarias en la ciudad. El tránsito es un desastre y las motos pasan por donde pueden, si los autos manejan por el medio de la calle o avenida. Si el conductor del auto supiera manejar no dejaría espacio sobre la derecha y dejaría libre a que el otro conductor se adelante por donde corresponde. Los fines de semana que utilizo el auto, las motos nunca se me adelantan por la derecha. Es aprender que no somos los dueños del tiempo de los demás".-"Que arreglen los pozos de las calles, señalicen e iluminen, no todo es culpa de los conductores".-"No paran a todos. Cuando pasan policías sin patentes, sin luces, ni espejo, no los paran".-"La Policía te cobra 800 pesos y chirolas, casi 900 el traslado y la multa me salió 300. La moto todavía estaba en la comisaría".-"La policía asumió el control ante la ineficiencia del estado municipal para hacer frente a los controles. Es una realidad esa".-"Deberían también, hacer presencia y control en los barrios más populosos. Recuerden que siempre es mejor prevenir en los barrios, que multar en el centro que además ya de por si está congestionado".-"Nunca vi operativos de autos, sólo de motos, no me molestan los controles, sí que a veces te paran más de una vez en dos cuadras".-"En calle Juan Báez, el sábado pasado iban dos personas sin casco y la Policía de la comisaría 13 los paró y los dejó ir. Ley pareja para todos".-"Para realizar los operativos a los ciudadanos que tengan vehículos o motovehículos creo que las entidades de control tendrían que tener todas las unidades en perfecto orden de uso. Primero el ejemplo y después exigir".-"En vez de hacer el perjuicio de compactar podrían subastar en remate con papeles nuevos, porque hay mucha gente que no puede comprar nuevas".-"Me parece bien el control, pero está mal que te secuestren la moto porque no tengas un espejo. Soy cadete".-"¿Los vehículos de la Municipalidad no deberían estar patentados? Hago la pregunta porque vi un vehículo que tenía una patente que estaba pintada".-"¿Por qué la policía solicita el recibo de pago del seguro y amenaza con retener el vehículo cuando la ley expresa claramente que no puede ser solicitado? ¿Cómo nos defendemos de eso sin caer en desacato? Uso la moto para trabajar".-"En la zona del Patito Sirirí los fines de semana no hacen control después de las 12 de la noche. Parece una autopista de carreras de velocidad ya que pasan alcoholizados y no se puede dormir por los ruidos de los caños de escapes. ¿Qué esperan para hacer controles? ¿Qué haya un accidente?".-"Muy bueno su programa ¿Pueden tratar el tema de los cascos H5? Se vende con la moto y está comprobado que no reúne los requisitos".-"¿Quién se encarga de cuidar las motos de los galpones? Porque cuando te sacan la moto en un operativo está en buen estado y cuando la vas a retirar al galpón te encontrás con que a la moto le falta la batería, el tanque está lleno de arena, está rayada y tiene los cables cortados. Por eso hay gente que no la quiere sacar, porque aparte de pagar la multa tiene que gastar para ponerla en condiciones".-"Hecha la ley, hecha la trampa? Hay un montón de grupos de whatsapp donde mantienen informados a todos de los controles las 24 horas".-"¿Por qué las motos de la Policía no tienen patente y a nosotros nos exigen y si no la tenemos nos sacan el vehículo?".-"Las estadísticas marcan que, en nuestra ciudad, en el 80 por ciento de los siniestros hay motos involucradas y eso es lo que determina que los controles se aboquen a las motos y el uso del casco específicamente".-"La póliza no tiene validez si el asegurado no paga. ¿O voy, contrato un seguro, no sigo pagando y puedo circular con el amparo de Dios si los choco?".-"Que no sean hipócritas, yo he visto inspectores manejando sin cinturón y hablando por teléfono. Igual que algunos policías".-"¿Para cuándo van a detener autos o camiones sin luces ni seguro? Es una vergüenza como tratan a los que usamos motos, en especial en calle Alem, en la dirección de Tránsito".-"La policía, en su gran mayoría, son unos tránfugas. La ley establece que los papeles, seguro y demás se deben mostrar cuando la Policía nos solicite, en ningún momento dice que los tienen que agarrar".-"Hay mucha violencia en la calle con inspectores y policías. Y los reclamos de los baches y agua en las calles, no es reclamo para tránsito".-"Mi hija iba en su moto con todos sus papeles en regla y vino una señora en auto, la chocó y no tenía seguro? ¿Quién controla eso? Si la policía de la comisaria tercera le entrego el auto aunque no contaba con esa documentación".-"La ley no prevé retención preventiva por exceso de pasajeros. Se tiene que labrar el acta y hacer descender al pasajero excedente. No es exigible pedir el comprobante de pago de seguro. La policía se queda con el dinero del acarreo hasta el depósito, por eso el secuestro"."Me retuvieron la moto. Pagué 324 pesos de multa, 121 de libre deuda y 887 de traslado. Después de hacer el trámite me dirijo al depósito a buscar la moto y no estaba. Me trasladaron como un delincuente en un patrullero a buscarla a la comisaría. Ni siquiera se toman el trabajo de llevarla al depósito. Una vergüenza que paguemos más de traslado que de multa".-"Quiero decirles que la policía se abusa mucho con los trabajadores y el fin de semana ni los controlan. Sobre todo de noche, por toda la costanera y en el Patito. Yo mismo he visto policías sin patente y cruzando en rojo. Ellos tampoco respetan las leyes".-"Están listos para sacarle plata a la gente, pero las calles son un desastre. La policía se abusa, los carros son un desastre, se meten en contramano, ni miran, no les interesa nada. Los autos tampoco respetan nada. Las motos también, pero no todos".-"Lo que hace la policía es recaudar, porque si fuera por control vehicular se fijarían en la numeración de cuadro y motor. Eso no lo hacen".-"Una problemática que veo que se repite es el uso por parte de remiseros sin pasajeros y autos particulares del carril que es exclusivo para los colectivos. Es algo recurrente y varias veces he tenido que lidiar con remiseros maleducados por esta cuestión".-"Me gustaría saber si existe algún decreto u ordenanza que avale a la policía a retener un vehículo. Creo que siempre debería haber presente un inspector de tránsito. A veces algunos uniformados son irrespetuosos y soberbios. No estoy de acuerdo con que la policía realice operativos, sí que refuercen, pero no que tengan la autoridad".-"Tengo auto desde el 2015. Jamás me paró nadie, ni policías ni municipio. En Paraná los controles no existen".-"Si tengo registro para conducir y voy sin casco ¿no deberían hacer la multa por la infracción que cometo? ¿Por qué secuestran la moto si estoy autorizado a manejar? Te la quitan para recaudar".-"Hay muchos autos en malas condiciones, muchos funcionarios que se conocen y los hacen pasar de largo porque no tienen la documentación".-"Veo pasar más remiseros en rojos que motocicletas. Principalmente en Almafuerte y Gobernador Parera. Soy motociclista y he andado toda la vida en moto".-"Paso por Avenida Almafuerte y Churruarín todos los días y 9 de cada 10 autos frenan en el medio del paso peatonal. Encima se enojan si les decís algo".-"Manejando mi auto he visto motos cruzar en amarillo o rojo y a autos tirarles el vehículo encima. El primero es un infractor, el segundo un asesino. En el tránsito siempre hay que ser ante todo un conductor defensivo y, sobre todo, solidario".-"Los motociclistas pasan por la derecha, no respetan las normas de tránsito, se pegan a los autos para pasarlos y hacen maniobras peligrosas. Ando mucho en auto y lo veo todo el tiempo".-"Es cierto que se exige más a las motos que a los autos. No bajemos la vara, nivelemos para arriba exigiendo también a los autos. Recordemos que conducir no es un derecho, sino un privilegio, por lo cual debemos estar a la altura. No actuemos como adolescentes quejándonos, asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos. Poco a poco creceremos como sociedad".-"Si agarran a los policías que andan de civil y no tienen nada les piden cualquier cosa para hacerlos zafar. Los he visto".-"La policía me quiso sacar la moto dos veces porque decía que tenía el seguro vencido y era mentira. Me tuvieron dos horas parado ¿Dónde tengo que denunciarlos?".-"Tener carnet para moto debería ser más difícil de obtener que el de auto. Con más exigencias para obtenerlo, inclusive más edad".-"Jamás vamos a aprender a manejar. Paraná es un desastre, no se compara ni siquiera con el respeto que tienen en Santa Fe. ¿Por qué dejan que personas mayores manejen si ya no tienen ni reflejos? El carnet no se puede dar a gente mayor que no cumpla con todo".-"Estaría bueno que la policía pueda perseguir a quienes se dan a la fuga ante los operativos, realmente da impotencia para quien tiene todo en regla".-"Debe haber más controles, sobre todo a las altas horas de la noche. Sobre todo jueves, viernes, sábados, cuando los chicos salen a divertirse. Son motos muy importantes, sin luces ni patentes".