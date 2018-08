Varisco recibió a vecinalistas que reclamaban cambios en colectivos urbanos

El intendente Sergio Varisco recibió a integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista en el marco de los reclamos por el nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros que rige desde los primeros días del mes pasado.



"Se pudo considerar la cuestión de los cambios de recorridos y los perjuicios que han ocasionado hasta ahora, y acercamos una serie reclamos que la Asamblea está recibiendo a través de la página de Facebook", confirmó a Elonce TV, el representante legal de la Asamblea, Leonel Panoni.



En la oportunidad, indicó que, si bien, "no hubo acuerdo como para retrotraer a la situación anterior de los recorridos, que fueron bastante perjudicial para la mayoría de los ciudadanos", si destacó "la voluntad política de resolver algunos problemas más graves".



Y en esa línea, refirió "dos problemas centrales". Por un lado, apuntó a "la eliminación de ciertos ramales que dejaron a zonas aisladas sin servicio, como Yatay con la Línea 3, Francisco Ramírez con la línea 4, Toma Vieja, Toma Nueva y Arenales que perdieron la línea 10 y la 1 quedó con un solo recorrido y demora mucho más tiempo".



Y por otro lado, las frecuencias. "Hay mucha gente que espera hasta 45 minutos por el colectivo. Controlan la cantidad de coches que pasan por una parada en el lapso de una hora, pero no controlan el tiempo de espera entre coche y coche", denunció Panoni.



Tambien advirtió que con los nuevos recorridos de los colectivos urbanos, "quedó relegada la cuestión del área metropolitana, no se aplica el boleto combinado y el BEGU quedó suspendido".



De acuerdo a lo que adelantó el vocero de la Asamblea, tras este primer encuentro, se acordó "crear un esquema de trabajo conjunto y el martes podría concretarse una nueva reunión". (Elonce)