Motos bajo la lupa: ¿Son el problema central del tránsito en Paraná?

Casco y accidentes

Porque es más barata, porque ocupa menos lugar, porque nos permite trasladarnos más rápidamente y evitar el colectivo o como herramienta de trabajo: por todo eso y muchas razones más, la moto se convirtió en un móvil muy requerido por los paranaenses.El parque de estos rodados en sus distintas cilindradas tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años.Hoy en Paraná hay más de 80 mil motos, y si bien los comerciantes dicen que el negocio está "planchado" por la inflación, el dólar y el encarecimiento de los combustibles, se siguen vendiendo motos en la ciudad.Sobre su presencia en las calles no es extraño escuchar decir a los automovilistas que "son un peligro", que no respetan las normas, se meten en cualquier lugar, adoptan conductas temerarias y se convierten en el problema central del tránsito local.Por su parte, los motociclistas se quejan por ser centro permanente de los operativos de control que se hacen casi diariamente, a cualquier hora y en cualquier lugar.Desde hace cuatro años en la provincia y por orden del Gobierno provincial, la policía se sumó a los operativos de control que por ley le corresponden a Tránsito municipal.Como consecuencia de esa decisión, aumentaron los rodados retenidos y en el depósito de Bajada Grande, al día de hoy, se cuentan unas 3.500 motos. En junio pasado las autoridades advirtieron que "moto que no era reclamada y puesta al día, sería compactada".No podemos desconocer que en algunos casos, las motos se han convertido en una herramienta para el delincuente. O que muchas veces circulan sin respetar las mínimas normas de tránsito, pero... ¿existe una estigmatización de quien se mueve en moto? ¿Son más quienes cumplen o incumplen las normas? ¿Es conflictiva la relación motociclista-automovilista- peatón? Cómo está desarrollando su tarea de control el Estado?Serio, lamentable y preocupante: Las muertes por siniestros viales con motos volvieron a ser noticia en Paraná, luego de una baja en las estadísticas observada en 2017.De hecho,La falta de uso del casco, el consumo de alcohol y el descontrol en la velocidad son una amenaza constante en la vida de los motociclistas, principalmente en los jóvenes menores de 30 años que mueren, en la mayoría de los casos, por las graves lesiones recibidas.Iniciativas como "" o "se repiten en cada gestión de Gobierno pero sin demasiada eficacia, o por lo menos esa lectura surge de la realidad.