Ejemplo de perseverancia: Sufrió parálisis cerebral y ahora termina la escuela

Emanuel Ríos tiene 22 años y, pese a que tiene problemas neurológicos desde nacimiento, está a poco de finalizar sus estudios secundarios en la escuela José Martí, ubicada en calle Justo José de Urquiza 1517."No me gusta la matemática pero me encanta viajar y quiero conocer Estados Unidos, Francia, Alemania. Ahora estoy terminando la escuela, algo que para mí antes no tenía sentido, no le prestaba mucha atención. En este momento sé la importancia que tiene. Después de terminar la secundaria me gustaría seguir estudiando", relató Ema en diálogo conContó que la materia que más le gusta es inglés. "Me gustan los idiomas pero hay que tener facilidad", dijo y señaló que "la relación con mis compañeros es muy buena, me han tratado muy bien y siempre que les pido algo prestado no tienen drama para dármelo. Estoy muy agradecido con la escuela".Y agregó: "soy muy cibernauta, me gusta mucho lo que es la computadora, por lo que el año que viene voy a ver si puedo entrar a la facultad y hacer algo de eso. El tema es que tiene mucha matemática pero voy a ver qué puedo encontrar que no se me haga tan complicado".Verónica, rectora, explicó que "somos una escuela abierta, pública y estamos con integraciones, lo cual es un gran éxito. No solo es que les abrimos las puertas, sino que tenemos el compromiso que asumió la mamá y el equipo extra áulico que lo acompaña. Él viene todas las noches con su acompañante terapéutico".Comentó que en 2016 solicitaron la construcción de un baño para discapacitados, ya que es un espacio necesario para la integración. "Hemos pedido con todo lo que nos han pedido, con toda la documentación, pero aún no llega el presupuesto. Hay que tener en cuenta que tampoco tenemos tantas aulas en planta baja, por lo que la escuela primaria nos prestó una un poco más accesible para él. También ingresó una chica que tuvo un accidente y perdió una pierna, por lo que tengo dos alumnos integrados", indicó.