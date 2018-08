Huyó de su país por maltrato y quiere volver para recuperar a sus hijos

Elizabeth y Walter son de Paraguay; llegaron hace un año y dos meses a la ciudad de Paraná, huyendo de las amenazas de la ex pareja de la joven, con quien tiene 3 hijos (de 8, 7 y 6 años) que quedaron en el vecino país.



Desde hace casi un año inició los trámites para obtener su DNI en Argentina, porque quiere regresar a Paraguay, recuperar a sus hijos que están internados en un hogar y volver a Entre Ríos.



La mujer contó que primero se fue de su casa en Paraguay porque su marido y padre de sus tres hijos la maltrataba. Luego conoció a su actual pareja, y ante continuas amenazas decidieron venir a la Argentina, más precisamente a la ciudad de Paraná donde vive la madre de la joven. Aquí tuvieron una hija, actualmente de un año.



El padre se quedó con los chicos en Paraguay, pero al tiempo vecinos lo denunciaron por abandono y el estado de desnutrición en el que estaban los menores y ahora están en un hogar. El padre de sus hijos está detenido.



Elizabeth contó a Elonce TV que por el momento, no puede regresar a su país de origen para buscar a sus hijos "porque no estoy documentada".



Sobre la situación de violencia vivida, recordó que "estábamos viviendo en la calle, huyendo de ese tipo porque quería matarnos. Yo estaba embarazada y tuvimos que venirnos de urgencia. Mi mamá nos pagó los pasajes y nos vinimos. Al día siguiente tuve a mi hija". "Hui para salvarme porque él quería matarme", reafirmó.



Elizabeth está esperando su documento para "ir a Paraguay, rescatar a mis hijos y volver tranquilamente con ellos, pero si salgo sin documentación me dicen que no voy a poder volver y voy a tener que esperar. Hace rato que hice el trámite, y estoy esperando tener noticias, me dijeron que tengo que hacer dos publicaciones en los diarios, pero no tenemos dinero para eso". Elonce.com