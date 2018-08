Quiénes llevarán la Antorcha Olímpica de la Juventud en su recorrido por Paraná

Foto 1/2 Foto 2/2

En conferencia de prensa se dieron a conocer detalles de lo que será el Tour de la Antorcha Olímpica de la Juventud en Paraná. En la Casa de la Costa se presentaron los relevistas y voluntarios que serán los protagonistas durante el paso de la Antorcha Olímpica el próximo 8 de agosto. Durante la jornada se desplegará un gran operativo y se registrarán cortes de calles en Alameda de la Federación.



La presentación estuvo encabezada por el intendente de Paraná, Sergio Varisco, acompañado por el secretario de Turismo Municipal, Marcelo Quiroga; el director de Eventos Deportivos y Comunicación de la Subsecretaría de Deportes, Daniel Sánchez, entre otras autoridades, relevistas y colaboradores que estarán participando del evento que se realiza previo a la realización de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

En ese marco el presidente municipal agradeció especialmente la colaboración de los deportistas paranaenses que a lo largo de 1 km van a llevar la antorcha. Recalcó que "el deporte a lo largo de la historia ha permitido superar diferencias políticas entre los países, une los pueblos y es un símbolo de paz".



Por otra parte, Varisco se mostró muy contento y con muchas expectativas por lo que provoca contar con un acontecimiento único en nuestra ciudad. "Pocas ciudades van a tener el honor y el privilegio de contar con esta antorcha olímpica. El olimpismo representa lo más puro del deporte y Paraná ha tenido muchos representantes olímpicos a través de su historia", señaló el mandatario paranaense.



Serán siete los relevistas que portarán la antorcha junto a otras tres personalidades designadas por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud.



El Tour de la Antorcha se presentará en Paraná el próximo miércoles 8 de agosto, el evento será en la antesala de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, la competencia multideportiva más grande del mundo para atletas de 15 a 18 años de más de 200 países del mundo.

El trayecto se extenderá en Avenida Alameda de la Federación, desde calle Córoba hasta el Monumento al General Justo José de Urquiza, donde se montará un escenario para la puesta en escena de números artísticos, la presencia de autoridades gubernamentales, ex deportistas olímpicos e invitados especiales.



Entre otros eventos, en el escenario actuarán la Batucada de la Escuela "Melvin Jones"; el Gimnasio Taian, con Zumba y distintos ritmos; y la puesta en escena de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos. Sobre el cierre de la jornada se hará presente el grupo musical To.P.T, de Córdoba, el Seven del Plumazo y otros eventos deportivos y sociales.



NÓMINA DE RELEVISTAS

Ángel Ielpo (selección Argentina de fútbol de baja talla), Gonzalo Lapera (jugador de vóley participante de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2010), Silvia Dalotto (ex campeona Mundial de aguas abiertas e integrante del Comité Olímpico Argentino), Malvina D'Agostino (basquetbolista, integrante de la selección Argentina U17) y Fabio Sattler (campeón Mundial y Panamericano de BMX). Estuvieron ausentes por estar de viaje Fátima Heinze (fundadora de la Fundación "Alguien como Yo FQ") y Mariano Werner (reconocido piloto de Turismo Carretera, Turismo Nacional y Súper TC2000).



Voluntarios: Lucía Kindebaluc (Patín Artístico), Martín Schwindt (Natación), Joaquín Scaglione (Natación Adaptada), Agustina Arellano (Canotaje Adaptada), Milagros Segovia (boxeo), Florencia Arce (Futsal), Mateo Bearzi (Motocross), Betsabé Páez (Atletismo), Gabriela Castillo (Atleta Adaptada), Facundo Mackinnon (Canotaje) y Matías Solanas (Básquetbol).



CORTE DE TRÁNSITO

Atento a este importante evento, se informa a la ciudadanía que el martes 7 de agosto estará cortado el tránsito en las inmediaciones al Monumento a Justo José de Urquiza, en la costanera alta de la ciudad. Se debe al armado del escenario donde finalizará el Tour de la Antorcha.

Asimismo, el miércoles 8 se dará el corte de tránsito en Alameda de la Federación, desde Santa Fe hasta el Monumento a Justo José de Urquiza. El mismo será desde las 14 hasta las 18 horas.



CLUBES Y ESCUELAS INVITADAS

Por otra parte, aquellas escuelas o clubes que deseen presencia el Tour de la Antorcha podrán inscribirse. Deberán comunicarse e informarse en la Subsecretaría de Deportes, Peatonal San Martín 670 (Planta Alta) o al teléfono 4211899. También podrán enviar su solicitud al correo electrónico: eventosdeportivosycomunicacion@gmail.com