En los últimos meses, las irrupciones de aire frío fueron notables y esta semana no es la excepción. No obstante, según el Servicio Meteorológico Nacional, la mañana de este miércoles habría sido la más fría de la semana, dado que en las próximas jornadas las marcas irán en paulatino ascenso.A las 6 de hoy, el termómetro marcaba en la capital entrerriana 2,2 grados, con una sensación térmica de 0, producto del leve viento del sector noreste, a 7 kilómetros por hora.En Gualeguaychú, a las 5 la temperatura era de dos grados y la sensación térmica de 0,7 grados bajo cero.Para los días venideros se anuncia nubosidad variable. No hay ninguna probabilidad de precipitaciones y hacia el fin de semana la temperatura empezaría a acercarse a los 20 grados.