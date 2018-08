Atacaron a jóvenes que realizaron pintadas a favor del proyecto sobre aborto

Una mujer agredió verbal y físicamente a un grupo de estudiantes -en su mayoría mujeres- que se estaba manifestando a favor del proyecto sobre aborto, en el marco del estudiantazo nacional denominado "martes verde". El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 en la Plaza 1º de Mayo de la capital provincial.Al respecto, la dirigente feminista Nadia Burgos contó qué fue lo que pasó: "Estábamos terminando de repintar un mural que habíamos hecho en una de las veredas de la Plaza 1º de Mayo cuando una mujer que tenía puesta una campera de la Municipalidad de Paraná se acerca a preguntarnos si no teníamos vergüenza de estar ensuciando el piso, luego empieza a elevar la voz y entonces le digo 'mire qué lindo que queda' y ella se pone más violenta y empuja a un chico que estaba en cuclillas terminando de pintar"."Una de las chicas que estaba ahí le pidió a la mujer que no toque al chico y entonces ella empezó a empujar, golpear y agarrar de los pelos a quienes estaban manifestándose ahí", agregó.Consultada por, dijo que desconocen quién es la mujer, pero manifestó que sí saben que "fue un ataque organizado porque cuando el personal policial llegó al lugar no intentó separarla, sino que nos preguntó qué pasaba, mientras ella seguía golpeando a quienes estaban pintando"."En ese momento empezó a volar pintura y aguarrás, y la señora empieza a gritar que le habían tirado kerosene. Le insistimos a la policía para que la saque del lugar y ellos nos dicen 'ustedes le tiraron kerosene'. En ese momento decidimos desalojar la plaza porque nos dimos cuenta que la policía no nos cuidaba a nosotras, sino que amparaba la violencia de esta mujer", sostuvo la militante.Según manifestó Burgos, "por el momento sólo se hará una denuncia pública pidiendo explicaciones a las autoridades policiales por la inacción de los efectivos que estuvieron en el lugar, y también a la Municipalidad de Paraná".Para la dirigente del MST, "hubo una garantía constitucional que fue vulnerada, que es la libertad de expresión, y además fuimos atacadas en la vía pública en el marco de un ataque organizado. En este sentido, también hacemos responsables de esto a los grupos antiderechos, ya que apenas nosotros nos retiramos de la plaza aproximadamente 10 varones que tenían puesto el pañuelo celeste de 'Salvemos lasa dos vidas' destruyeron la pintada que acabábamos de hacer y la mujer que nos había golpeado un rato antes estaba con ellos"."Fue una acción organizada que responde a que las mujeres, sobre todos las más jóvenes, están moviendo los cimientos de una sociedad que es machista y patriarcal. Ante el evidente avance en las conquistas de derechos reaccionan con impotencia y violencia", enfatizó Burgos, quien advirtió: "Les decimos a los grupos antiderechos que estas acciones violentas no nos frenan, sino que nos dan más fuerza para seguir cambiando a esta sociedad".