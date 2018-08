Escuela pudo darle el almuerzo a sus alumnos, pero necesitan otra garrafa

Policiales Robaron garrafas de la escuela y los chicos debieron almorzar sándwiches

La escuela Nº 206 "Los Constituyentes", de barrio José Hernández, sufrió durante el fin de semana el robo de dos garrafas de 45 kilos. Por tal motivo, el lunes no se pudo cocinar el almuerzo para los 210 chicos que concurren al comedor.Claudia, cocinera, explicó aque "este lunes por el robo no pudimos darles el sustento y se tuvieron que ir a su casa con un sándwich de fiambre, que con el frío que hace no es ideal. Ya este martes comieron normalmente y como corresponde, les hicimos un guiso de arroz con choclo y carne".Aseguró que "es una situación momentánea porque tenemos el tubo a préstamo y tenemos que devolverlo pronto. Nos donaron aparte un tubo, tenemos para hacer la instalación pero hay que hacerle la inspección y hay que ver si se le puede realizar la carga. Necesitamos otro de 45 kg para hacer las actividades normales".Remarcó que "hay muchos chicos cuyas familias no están en las mejores condiciones económicas y toman la determinación de asistir al comedor, no es por gusto sino por necesidad".Quien desee colaborar, puede acercarse a la institución desde las 7 y hasta horas de la tarde.