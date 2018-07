"La separación de residuos no existe", afirman desde la Planta Recicladora

Trabajadores de la Cooperativa Nueva Vida que prestan sus servicios en la Planta de Clasificación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos "Manuel Belgrano" de Paraná reclaman que los vecinos y también la municipalidad hagan su aporte para que la separación de residuos domiciliaria sea efectiva y perdure en el tiempo."Todavía no hay un avance para que se separen los residuos y nosotros estamos haciendo todo lo posible para que la gente tome conciencia", afirmó Claudia Villagra, secretaria de la Cooperativa. En tal sentido contó que "un grupo de chicos de Nueva Vida recorre la peatonal y los comercios de la zona de calle Galán y está dando resultados, pero está faltando más trato con el vecino".En diálogo con, remarcó que cuando se empezó con el programa de separación domiciliaria de residuos, allá por el mes de abril de 2016, "hubo un par de meses donde se cumplió con la separación, pero después se cayó y la basura empezó a venir cada vez peor".Algunos residuos que se separan y logran recuperarse, son vendidos por los integrantes de la Cooperativa y de esa manera logran un ingreso extra para el sustento familiar."Es poca la producción que hay hoy en día, la gente no consume lo que consumía un año atrás y la separación no existe", dice con firmeza Susana Zárate, presidenta de Nueva Vida.Según señaló, y en lo que respecta a los residuos, indicó que "hay escases de botellas, lo cual da cuenta que no se toman tantas gaseosas, viene mucha verdura y poco material seco". Por contrapartida, mencionó que residuos "que antes no se veían tanto, ahora salen mucho más, como por ejemplo el cartón".En la planta se trabaja "todo el día, haciendo lo que se puede para recuperar lo más que se pueda, sino no le vemos el valor al trabajo", puntualizó Villagra.Quienes se desempeñan en la Planta Recicladora perciben por mes "2480 pesos del municipio y 4.400 pesos del programa autogestionado de Nación. Y tenemos que esperar la renovación de un salario complementario. En total cada trabajador gana entre 7.000 y 7500 pesos pero no alcanza", dijo Zárate.Finalmente, pidieron a la ciudadanía "que piense en las personas que trabajamos acá y también al municipio que haga más propaganda y que el servicio de recolección sea apropiado, el vecino nos pide que haya dos contenedores uno para residuos secos y otro para húmedos", indicaron finalmente.