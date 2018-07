Destacable gesto de un colectivero en su recorrido por las calles de Paraná

Paraná Chofer frenó el colectivo y acompañó a un hombre no vidente hasta otra parada

El trabajo de chofer

No se ven a diario

La combinación del trabajo con los buenos gestos durante la tarea es algo que destacó, en las redes sociales, una pasajera del transporte público de pasajeros de la ciudad de Paraná. Una usuaria del transporte público de pasajeros fue testigo de una escena que la conmovió y lo contó en su perfil de Facebook."Sube un chico ciego que pidió al chofer si lo podía bajar en calle Gualeguaychú y Perón, donde no hay parada. El chofer le dijo que sí, que no teníaSin embargo, parece que la anécdota sobre el chofer solidario no terminó en ese gesto y unos minutos después, Agustina fue testigo de otro destacable gesto. "Una mujer para el colectivo en una esquina y le pregunta (al chofer Iván Martínez) dónde se tenía que tomar el colectivo de la Línea 3, porque venía caminando hacia varias cuadras. El chofer le dijo que se subiera para llevarla hasta la parada y le explicó cómo tenía que usar la