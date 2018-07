Alumnos recorren siete cuadras en la oscuridad para llegar hasta la escuela

Video: Caminan diez minutos para llegar a la escuela porque el colectivo no entra al barrio

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°74, ubicada sobre calle Pedro Londero, en inmediaciones del Acceso Norte a Paraná, manifestó su preocupación por la seguridad de los alumnos que deben trasladarse hasta el establecimiento. Es que con las modificaciones en el sistema del transporte urbano de pasajeros implementado por el municipio de Paraná, la línea 5 que antes llegaba hasta la escuela, ya no lo hace, y la 22 que pasa por las inmediaciones, deja a los alumnos sobre Acceso Norte: "Estamos preocupados porque la línea 5 que ahora llega hasta la zona del Seminario, dejó de llegar hasta la Escuela y la línea 22 los deja en el Acceso Norte, con los peligros que eso conlleva, porque entramos a las 6.45", explicó a Elonce TV, la directora de la escuela, Claudia Valdemarín.

"Los chicos tienen que caminar hasta siete cuadras por la acera del Acceso Norte, con la velocidad que toman los vehículos en la zona y la cantidad de accidentes que se han registrado ahí", expuso la directiva. Y continuó: "Cuando se van, esperan aproximadamente una hora y tienen que atravesar el Acceso caminando, porque también tenemos pedido un puente peatonal a Vialidad Nacional pero hasta ahora no hemos tenido respuesta". De acuerdo a lo que explicó Valdemarín, los horarios escolares ya habían sido modificados para contemplar las salidas de los colectivos, y ya no pueden volver a reducirlos. Desde la comunidad educativa reconocieron que la línea 23 llega hasta la escuela, pero no hace el mismo recorrido que necesitan los alumnos. "Esperamos una respuesta porque si no esos chicos tendrán que buscar otro establecimiento al no poder brindarles las condiciones de seguridad para que puedan asistir a clases". Otra respuesta que plantean desde la comunidad educativa es que el colectivo ingrese al barrio. "Son unas siete cuadras, tampoco es tanto y no demandarán más de unos minutos", comentó la directiva. "Esperemos que las autoridades correspondientes, nos escuchen y nos den una solución", esperanzó Valdemarín.