Habrá un "chaquetazo" y un festival "por las dos vidas" este domingo

Profesionales de la Salud se reunirán y realizarán un "chaquetazo" para pedir "por las dos vidas". Será este domingo desde el mediodía frente al Hospital San Roque.



Marta Graciela Palma, explicó a Elonce TV que "defendemos la vida de la madre y del niño. Queremos demostrar que la nefasta ley del aborto, que esperemos no se apruebe, también afecta el futuro de la nación. Los profesionales nos vemos involucrados porque se pretende que los médicos hagamos abortos en los hospitales".



Se refirió a la objeción de conciencia y manifestó que "implica una lista discriminativa. Tampoco existe objeción para las instituciones, sanatorios, hospitales y demás. No vamos a tener la libertad de ejercer la profesión para la que nos hemos formado, que tiene como objetivo salvar vidas, defenderla, promocionar la salud, la prevención".



Consideró que "hay un montón de programas que se podrían implementar para ayudar a la mujer embarazada antes que decirle que la única salida es el aborto. Hay programas que estimulan el acceso de la mujer a la salud". Festival por la vida Un grupo de amigos organiza un Festival por la Vida. Será este domingo a las 14 en la intersección de calles Pascual Palma y Maipú. Restaurarán un mural y habrá bandas en vivo para que pueda disfrutar toda la familia.



Efraín contó a Elonce TV que "Diputados dio media sanción a la ley del aborto y eso nos movilizó el corazón. Pensamos que algo debíamos hacer, no nos podíamos quedar callados ni guardar nuestra juventud".



Estarán recibiendo donaciones de elementos de higiene y pañales, que serán destinados a Fundación Grávida, centro de asistencia a la vida naciente.