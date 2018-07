Casos de sarna en una escuela: "La escabiosis se ve en todo Paraná"

Paraná Confirman tres casos de sarna en una escuela de Paraná

La directora de la escuela Nº22 "Jorge Newbery" de Paraná, Silvina Berón, confirmó que tres alumnos que asisten a la institución tienen escabiosis (sarna). Se trata de tres hermanos que asisten a 2º, 4º y 6º grado del turno mañana."La escabiosis o sarna es una ectoparasitosis, lo cual quiere decir que es un parásito que no está en los intestinos sino en la piel. La característica principal es el prurito, una picazón muy fuerte principalmente durante la noche y. A veces la gente piensa que es a través del perro o del gato, que si bien tiene parásitos es otra variedad".Cuando el paciente está haciendo el tratamiento, se recomienda que no concurra a lugares habituales donde tenga contacto con otras personas. "Esto es fundamental, y también toda la familia debe hacer el tratamiento porque puede haber un caso índice pero a la brevedad si el grupo conviviente no hace el tratamiento todos van a presentar los síntomas".En tal sentido, la Dra. Glaria explicó que ". En tal sentido, agregó que no es necesario hacer reposo, "pero no se debe concurrir a la escuela o a las actividades de grupo".El tratamiento dura varios días y se debe cumplir a rajatabla por el grupo completo, "porque si hay una persona en la familia que no lo hace, no se verán los resultados. Si bien", afirmó.Finalmente, la pediatra dio cuenta que la escabiosis