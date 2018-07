Trata de Personas: destacan la importancia de radicar la denuncia

Abusos sexuales

El próximo lunes 30 de julio es el Día Internacional contra la Trata de Personas, y en ese marco, este viernes se realizó en la peatonal San Martín de Paraná una jornada de concientización y prevención a cargo de la División Trata de Personas de la policía de Entre Ríos.A los fines de claridad conceptual, se entiende por Trata de Persona, según definición de la ONU a "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación, de vulnerabilidad, o el ofrecimiento o concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación en la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extirpación de órganos".En declaraciones a, Fernanda Tóffoli, Subjefa de la División Trata de Personas, manifestó que en lo que va del año 2018 "puntualmente no hemos tenido casos de trata" y aclaró que "la trata de personas no solamente es la vulneración de los derechos sexuales sino también de los derechos laborales".En este sentido, recordó que el año pasado ". Estas personas, de origen colombiano,y logramos que realizaran la denuncia. Muchas veces por la misma condición de vulnerabilidad en la que están es difícil que denuncien; pero en este caso sí lo hicieron y se le dio el tratamiento de Trata de Personas e intervino el Juzgado Federal".Posteriormente estas personas volvieron a su país de origen. Estuvieron en Entre Ríos trabajando aproximadamente un año. "Los trajeron con falsas promesas de trabajo", indicó Tóffoli.Asimismo, hizo hincapié en la importancia de denunciar los hechos.En Paraná la División Trata de Personas, que depende de la Dirección de Investigaciones, está "trabajando mucho en causas de abuso, en forma mancomunada con las Fiscalías de Género que nos dan la oportunidad de esclarecer los hechos o trabajar en relación a eso y darles una mano".Tóffoli mencionó que "cuando nos enteramos de los casos de abuso es porque hubo una denuncia. Hay que tener en cuenta que el abuso sexual es un delito que se consume en la instancia privada y si no hay una denuncia no nos enteramos, si bien siempre hay alguien que avisa. Gracias a Dios la gente es consciente y generalmente no es solo la víctima la que denuncia sino que algunas veces denuncia el vecino, un docente o un familiar y gracias a eso se puede abordar el tema y trabajar en cada caso".