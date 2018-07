Bajante del río: inspeccionaron las bombas de agua en Toma Nueva

Por la precipitada bajante del río Paraná, se realizó un operativo de prevención y relevamiento en una de las bombas de agua de la Toma Nueva. Buzos tácticos de la Policía llevaron a cabo esta tarea que dio un resultado favorable.Roberto Sabbioni, titular del Centro Integrador de Servicios Ciudadanos, señaló que la bomba aún está en condiciones de trabajar con normalidad y el suministro no se verá perjudicado en la ciudad.Los trabajos concretados en la mañana de este viernes, se realizaron en el fondo de la bomba de agua que transporta el líquido hacia la planta potabilizadora de Avenida Ramírez. Tras la intervención del equipo de la sección buceo de la Dirección de Operaciones y Seguridad, Sabbioni destacó la colaboración de los buzos quienes "nos dieron un aliciente de que"Vamos a seguir haciendo otros trabajos de dragado y refulado para garantizar la extracción de agua para evitar cualquier problema", señaló el funcionario. Por otro lado,"Con las cinco bombas no tenemos problema, pero de todas formas se limpiaron los canastos y se extiende más tubería para no tener inconveniente", manifestó José Borghello, subsecretario de Saneamiento.