Confirman tres casos de sarna en una escuela de Paraná

Descartaron el contagio entre alumnos

Reforzarán las tareas de desinfección

Confirman tres casos de sarna en la escuela Nº22 "Jorge Newbery" de Paraná. "Son tres alumnos de 2º, 4º y 6º del turno mañana; se trata de tres hermanitos de una familia de cuatro", explicó a, la directora de la institución educativa, Silvina Berón."El lunes, estos chicos no vinieron y porque comenzó a correr el rumor, ellos estaban incomodos, por lo que la docente y la vice llamaron a los padres para que los retiren. Y al día siguiente fueron atendidos en el centro de salud. Por una semana, tres de esos cuatro hermanitos no pueden asistir a la escuela", agregó.La escabiosis comúnmente llamada sarna, es causada por el ácaro Sarcoptes Scabiei, que infecta la piel y provoca síntomas como picazón intensa y enrojecimiento. Esta enfermedad es altamente contagiosa entre personas de la misma familia por compartir ropa, sábanas o toallas.Desde la dirección de la escuela, descartaron el contagio entre alumnos. "Los chicos con la enfermedad solo estuvieron dos horas acá", indicó Berón, al tiempo que aclaró: "No hay casos en el turno tarde"."Un chico del turno de la tarde fue atendido por unos granitos en la piel, pero el médico le recetó 48 horas de reposo, y no diagnosticó escabiosis", aclaró al respecto.Según se ratificó a, la escuela continuará con el dictado de clases en forma normal."Los chicos con el diagnóstico por esa enfermedad no asistirán a la escuela hasta que tengan el alta médica, y en la escuela se intensificó la limpieza de bancos y sillas, y de los baños", sostuvo la directora.