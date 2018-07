Video: "Iaia", la abuela que es protagonista en las redes de sus nietos

"Iaia", trasladó su divertida forma de ser a las redes sociales, pero no a una cuenta propia, sino, a la de sus nietos, donde logró ganar terreno y suma una excusa más para compartir momentos con lo que más quiere, sus nietos.



Raquel "Iaia" Aguilera, acaba de cumplir sus 80 años. Es madre de dos hijos, abuela de cuatro nietos y bisabuela de otros cuatro. "Siento que ellos me necesitan a mí, y yo los necesito a ellos, para estar bien, para disfrutarlos. Me dan ganas de vivir, de estar bien", confesó la abuela en el programa Buenas Noches que se emite por Elonce TV.



En el Día de los Abuelos, "Iaia" contó cómo comparte los días con sus nietos y dejó un mensaje a otros abuelos para que se sumen a ser parte del mundo virtual.



"Mi nieta es la que me hace compartir todo esto. Va y me filma, me dice hacé tal cosa y a mí me gusta", confesó la abuela. Es que según reveló, "cuando era joven, siempre quise ser artista de circo, trabajar en el trapecio".



Acompañada de otro de sus nietos, Benjamín, confesó que no maneja las redes, pero instó a otros de su edad a sumarse a la movida virtual: "Que se animen porque es todo lindo, para que lo vean los nietos".



"Iaia", entre risas, dijo no tener ningún pretendiente, comentó que gusta mucho de tejer, hablar por teléfono, (obviamente), y de charlar con sus amigas. "Yo las hago reír, cuando están con cara de velorio, hago algo para hacerlas reír", contó.



Rememorá cómo fue la divertida entrevista en el programa Buenas Noches.