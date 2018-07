El Ventilador: Los paranaenses opinan sobre la calidad educativa en Entre Ríos

La problemática fue debatida en el programa El Ventilador y mientras se desandaban los diferentes aspectos de la educación en Entre Ríos, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los cientos de mensajes que llegaron a Elonce TV:

Nuestra Constitución establece que el Estado que es quien debe ser el garante de brindar una enseñanza pública, gratuita y plena para que el derecho universal a la educación siga estando al alcance de todos, más allá del origen o la situación económica de cada uno. En esta ecuación entran los alumnos y los docentes, sus necesidades y sus derechos y también la realidad de cada núcleo familiar.Las estadísticas respaldan un pensamiento muy arraigado entre nosotros vinculado con el ausentismo docente e indican que en el sector público se quintuplican las faltas en comparación con el sector privado, aunque ambos perciban los mismos ingresos. Entonces, ¿la calidad educativa depende sólo de los salarios? ¿Son el Estado y los docentes los únicos responsables de la educación? ¿Cuál es el rol de la familia? ¿Difiere la enseñanza en la escuela pública y la privada, siendo que en muchos casos los docentes son los mismos?-"Que echen a todas las maestras que hacen paro. Que le den la oportunidad de trabajar a otras que sí quieren trabajar. Los chicos cada vez aprenden menos ¿o será que quieren una juventud de ignorantes?".-"La educación se da en la casa, en el hogar. La escuela o los docentes deben transmitir conocimientos y enseñar".-"¡La educación que tenemos es malísima! En lo que menos piensan los sindicatos es en los chicos. Nunca escuché que reclamen o hagan paro por mala educación y ni hablar que faltan por faltar los docentes".-"Deseo que los docentes den clases, se capaciten y exijan más. Tomen conciencia del rol que han elegido ejercer".-"Antes de echarles la culpa a los docentes, los vocales del Consejo General de Educación tendrían que explicar si están para cobrar por la política nada más, para la foto con el gobernador".-"Hace 4 años vengo luchando para que mis hijos vayan a una escuela de gestión privada. Y no he ido a pedir en una sola, sino en varias; pero no hay lugar. Tengo que pagar una escuela privada, no pudiendo optar por una buena educación. No queremos una pública porque lamentablemente no podemos tener a nuestros hijos en casa cuando hay paro, asamblea, etcétera".-"Mi nieto ha perdido mucho tiempo, ya que han estado sin maestra. Y cuando asignaron a otro docente, también faltó por paro o por inconvenientes ¿Por qué no se ocupa como era antes la bibliotecaria, secretaria o directora?".-"Los docentes viven reclamando. Los que trabajamos en salud pública no podemos dejar de atender a la gente nunca porque es abandono del paciente y las condiciones laborales son graves, con equipamiento y elementos precarios. No podemos fallar sin que otro compañero realice el trabajo y un sueldo de bolsillo de un profesional con más de 20 años no llega a 20 mil".-"La revolución educativa fue desde el General Urquiza e Hipólito Irigoyen en el Siglo 20 y la decadencia no fue desde el 2001, es desde el 1983 y se profundizó con Menem".-"Uno de los problemas más serios de la educación es la ideologización compulsiva de los contenidos, especialmente en Educación sexual. Se está tratando un proyecto de ley que modifica la ley 26.150 para que las instituciones privadas estén obligadas a incluir la ideología de género en sus proyectos constitucionales, siendo que no se sustenta científicamente".-"Mi hijo va a la escuela pública en la Terán y es excelente la enseñanza. En esa escuela no molestan los días de paros y las asambleas".-"Trabajé en escuelas públicas y públicas de gestión privada y se enseña igual. La diferencia está en el compromiso de la familia. Los padres eligen las privadas por contención. Creo que a los docentes no les pagan lo que deberían, los chicos llegan a una escuela con tiza y pizarrón y la tecnología ha avanzado".-"No hay educación pública de calidad sin distribución de la riqueza. Trabajo en la escuela Neuquén y siempre estamos por y con los estudiantes, en favor de democratizar el conocimiento, para que la educación transforme la realidad".-"Mi hijo está en una escuela técnica y soy beneficiaria de un plan y mi hijo es un excelente alumno. Es muy distinta la escuela pública a la privada. Siempre es mejor la segunda".-"Mando a mis dos hijos a la escuela privada porque en la pública son un desastre y muchos maestros hoy sólo se quejan y olvidan enseñar como era antes".-"Mi opinión sobre educación en escuelas públicas y privadas es que hay maestros que tienen asistencia perfecta en privadas y al mismo tiempo se dan el lujo de asamblea, institucional, paros y hasta enfermedades inexistentes en las públicas. ¡Mano dura por parte del gobierno!".-"Hasta el año pasado mi hijo fue a la escuela privada y nunca dejaron de dar clases. Ahora va a la pública y no tiene clases o lo largan temprano por falta de profesores. Fue 9 años a la privada".-"Quién dice que la escuela particular es mejor que la pública? ¿Dónde se instruyeron o recibieron la formación para ser hoy docentes de dichas escuelas? Los contenidos son los mismos? Fui a una primaria y secundaria en escuela privada, en el último año cambié a una pública y tuve la mejor formación".-"Como mamá que manda sus hijos a escuela pública, sinceramente es muy básico el contenido que les dan. Está lejos de lo que les dan en las privadas? En mi caso no los puedo mandar por problemas económicos, sino, por nivel de educación, me quedo con privadas".-"Además de la calidad educativa, hay que plantear el sueldo docente también. Estamos mal pagos, por eso se pierden días de clases reclamando".-"La educación también empieza en casa, es trabajo codo a codo. Lamentablemente, hoy en día a las escuelas se las toma como guarderías".-"Mis hijos fueron a escuela pública en la Primaria, Secundaria y Universidad y hoy son dos excelentes profesionales? Va en las ganas q tengan de estudiar".-"Soy docente, me formé con educación pública y elijo la escuela pública porque es un gran desafío. Las preguntas son ¿por qué en los últimos años han crecido las escuelas de gestión privada? ¿Por qué el Estado sigue sosteniendo a esas escuelas?".-"¿Qué pasa con esos chicos que tienen asambleas y los demás días falta la docente? ¿Cuándo recuperan los días perdidos?".-"Envío a mis hijas a una escuela pública y desgraciadamente el nivel que se enseña ha caído mucho. Cada vez les dan menos contenidos y la verdad es preocupante".-"El docente en la escuela pública se ha corrido de su rol educativo exclusivo para contener en forma comprometida todas las carencias afectivas, nutricionales, de salud y familiares".-"La diferencia entre públicas y privadas es la desigualdad de posibilidades para los alumnos. Culpan a las huelgas docentes del déficit de la educación. Ese debate no sirve. Echar culpas a los docentes es "matar al cartero". Seamos responsables y honestos".-"Los docentes, tanto como los empleados públicos, siempre se enferman. El privado nunca".-"Los papás quedaron agotados con sus hijos en dos semanas de vacaciones. Los docentes estamos con más de treinta niños al día".-"La educación es en casa. Los docentes se quedaron sin armas para el respeto del alumno y el ausentismo es como en todo lo publicó, la culpa no es del chancho".-"Las escuelas públicas se convirtieron en asistencialismo. Las maestras son madres, enfermeras, contenedoras, cocineras, etc."."Soy docente de nivel primario. En clínica escolar interrogan a los docentes y debemos canjear certificado personalmente. A veces, por tanta burocracia, el maestro va a trabajar enfermo".-"Recuerden que el paro es un derecho ¿estudiaron en establecimientos privados de gestión empresarial?".-"Soy docente de escuela Nina. Y puedo asegurarles que los docentes damos todo por los alumnos. La escuela Nina es educación y acompañamiento a los niños".-"Es fundamental que los padres acompañemos a los docentes en los reclamos, si no nunca vamos a poder modificar la situación de precariedad de nuestros maestros y nuestras escuelas. Considero, además, que quien debe garantizar la educación a los niños es el Estado, no la familia ni el maestro".-"Cada uno de nosotros queremos brindar a nuestras familias un bienestar y estabilidad y de esta forma deberían pensar todos, ya que nadie trabaja gratis ni en lugares inapropiados, o al menos así debería ser".-"Soy docente jubilada. Siento vergüenza ajena de la política que llevan los docentes. Casi todos tienen autos y dejaron la vocación archivada. Conozco docentes con "licencia psiquiátrica" que están vacacionando en Europa".-"Que expliquen la realidad que existe en el Consejo de Educación, que hay suplentes de suplentes generando gasto público".-"Soy profesor. No doy más clases debido a la falta de apoyo al docente. Los alumnos tienen todos los derechos, por eso tantos tratamientos psiquiátricos. Por la falta de respeto y el maltrato de los padres hacia el docente. El peronismo destruyo la educación".-"Los paros y asambleas no son la variable de análisis cuando se habla de calidad educativa. En estos espacios públicos hay muchas carencias: edificios en muy malas condiciones, docentes mal pagos y sobrecargados en lo laboral".-"Hay niños que ingresan a las escuelas públicas desde instituciones de gestión privada con ataques de pánico".-"¿Por qué no hacen las asambleas y los cursos un sábado y no un día en que se da clases? Así no tienen que perder un día de clases".-"Destaco el rol de las escuelas Nina que acompañan y contienen a los niños de sectores vulnerables".-"¿Por qué no se les hace un seguimiento a los docentes? Una de la escuela Terán es suplente y falta mucho. Avisa por whatsapp que va a faltar para que no manden a los chicos ¿Quién les hace recuperar los contenidos?".-"La educación pública últimamente está vapuleada porque hay docentes que han perdido la vocación de enseñar. Sumado a esto, los gremios viven en una democracia que otorga más derechos y no pide obligaciones. El día que en el CGE haya un político que asuma el costo de corregir esto, será un avance".-"Las escuelas privadas generan alumnos que desconocen las realidades sociales. Es fundamental el papel que tiene la escuela pública en la construcción de una sociedad".-"Soy docente de escuela pública, dentro de un contexto muy vulnerable. No hay comparación entre una escuela pública y una privada: el contexto y la familia es muy importante dentro de la educación. Un docente siempre hace lo que más puede y muchas veces vamos a buscar a los niños a la casa por la cantidad de inasistencias, el apoyo de la familia es fundamental".-"¿Cómo se está abordando la educación sexual?".-"¿Por qué el docente que asiste siempre cobra lo mismo que quien falta constantemente? ¿No sería mejor aumentar el haber en presentismo como un modo de incentivar a quienes siempre asisten?".-"Las escuelas NINA son un lugar en el que los niños más vulnerables económica y socialmente encuentran un espacio de aprendizaje".-"En escuela pública no hay matafuegos, vidrios rotos... El frío hasta los huesos lo sentíamos. Por favor, que el Estado se haga cargo. Y no me digan que tiene que ocuparse el directivo. Porque se han enviado muchas notas".-"La escuela, al no tener armas para que se respete por parte del alumno, es permisiva. Igual que el padre que no pone límites".