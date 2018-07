Rodeada de amor: La historia de Amanda, la abuela que tiene 73 nietos

Amanda, de 81 años, tuvo 10 hijos, 73 nietos, gran cantidad de bisnietos y también ya tiene tataranietos.En el Día de los Abuelos, dialogó cony relató que "me casé a los 15 años. A dos de mis hijos los di a luz en la isla, siendo mi marido el partero. A uno de ellos, que ya falleció, le cortamos el cordón umbilical con una tijera de tuzar caballos, porque no teníamos otra cosa". Contó que uno de sus hijos quedó viudo tres veces y tuvo 25 hijos."Es hermoso tener una familia tan numerosa cuando nos juntamos todos. El cariño permanece siempre, pese a que algunos no están en la provincia. Gracias a Dios somos unidos", expresó.