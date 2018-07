Se manifestaron contra "el uso represivo de las Fuerzas Armadas"

Bajo el lema "Fuerzas militares represivas Nunca Más", la Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos convocó a una marcha contra el decreto presidencial que propicia utilizar las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior. La manifestación inició a las 17 en plaza 1º de Mayo.El Dr. Marcelo Boeykens, titular del Registro Único de la Verdad, explicó aque "nos reunimos para decirle al gobierno nacional que el `Nunca Más´ llegó para quedarse. Decimos nunca más a desapariciones forzadas, como la de Santiago Maldonado, el fusilamiento de Nahuel en el sur".Explicó que "no queremos al ejército para la seguridad interior, ya que su función es la seguridad exterior. Cualquier función del ejército tiene que pasar por el Congreso Nacional conforme al artículo 75 inciso 27 de la Constitución Nacional. Nos debemos un debate serio como sociedad e institucionalmente es lo que se merece nuestro país en un estado de derecho, democrático. El gobierno nacional es el primero que vulnera los derechos y sin dudas este decreto de Macri es inconstitucional"."Los argentinos sabemos lo que pasó cuando el Ejército estuvo en la calle. Sabemos lo que pasó cuando un decreto similar fue sancionado en su momento por Isabel Martínez de Perón, cuando llevaron adelante el operativo `Independencia´ que implicó el comienzo de los años más negros de nuestro país", agregó.Por su parte, Clarisa Sobko, integrante de H.I.J.O.S, manifestó que "el sentimiento que hoy nos recorre a muchos argentinos es parecido a aquel intento de soltar a los genocidas en el 2x1. El proceso de memoria, verdad y justicia que venimos dando desde la vuelta de la democracia tiene que ver con una construcción social y democrática que también tiene que ver con las fuerzas armadas y de seguridad"."Pensar que las fuerzas armadas van a intervenir en conflictos internos y la construcción que está haciendo este gobierno de Cambiemos, el enemigo interno somos nosotros los militantes, como así también los mapuches, que militan por sus tierras y que se los intenta vincular con un origen externo. Queremos que la sociedad deje de creer en eso porque no es verdad. Los mapuches son argentinos y chilenos, son nuestros pueblos originarios", dijo.Y continuó: "la gendarmería estuvo en el operativo donde termina siendo ahogado Santiago Maldonado. Pensar que esos operativos, como están siendo de represivos, van a contar con las fuerzas armadas, indica que indudablemente los que estaremos sufriendo las consecuencias de la represión vamos a ser el pueblo, los organismos de DD.HH, las mujeres, los pueblos originarios, el trabajador organizado. En territorio argentino no hay células terroristas"."A nosotros, los hijos de desaparecidos, detenidos y exiliados políticos, durante la dictadura y después también nos dijeron que en ese período estábamos mejor y que había más seguridad. El secuestro de 30 mil personas no es seguridad; el asesinato, la tortura de las personas, el robo de bebés tampoco. Un decreto no puede ir en contra de las leyes", finalizó.