El transporte escolar aumenta a partir de agosto

Si bien la readecuación de los valores después del receso invernal es habitual en el servicio del transporte escolar, los sucesivos aumentos en los combustibles y de costos fijos reforzaron la necesidad de su aplicación.



"El incremento será entre un 15 y 20 por ciento a partir de agosto", confirmó Giordano y explicó que pese a los mayores costos "no se puede trasladar todo" a la tarifa "porque los papás también están sufriendo la misma situación".



"Contemplamos las distintas situaciones" de las familias, dijo, pero admitió que los transportistas tampoco pueden "trabajar a pérdida".



"Los incrementos en los costos son todos los meses, inclusive está previsto una suba de combustible el mes que viene, no sabemos cómo resolver el tema", reconoció.



"Tratamos de hacerlo lo más liviano posible para que no sea tan duro. En general no tenemos problemas con los padres, ellos entienden la situación", explicó Giordano a APF.